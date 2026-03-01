VEĽKÝ posun u zavraždenej tehotnej Karin (†20) z Partizánskeho: Vyšetrovateľ je na konci, hrozí tu DOŽIVOTIE!

TRENČÍN/PARTIZÁNSKE - Azda každý si pamätá na smutný záver leta v roku 2025, kedy 20-ročný Jozef v Partizánskom postrelil a usmrtil tehotnú mladú Karin. To nebolo všetko, pretože jej priateľa aj ťažko zranil. Prípad mali niekoľko mesiacov na starosti vyšetrovatelia z Trenčína. Nastal posun a mužovi hrozí doživotie. Policajný vyšetrovateľ si tak urobil svoju prácu a vec odovzdal na príslušnú prokuratúru. Súdny proces je tak zrejme už len otázkou času.
Vyšetrovateľ prípad posunul na prokuratúru
Vyšetrovanie tragického prípadu z Partizánskeho je na konci. Jozef sa tak zrejme čoskoro ocitne pred súdom. "Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne podal obžalobu na Okresný súd Trenčín. Na obvineného J. H. pre obzvlášť závažný zločin vraždy, sčasti dokonaný a sčasti v štádiu pokusu, a pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami," prehovoril pre televíziu hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý.
Augustové popoludnie narušila streľba
Nebohá Karin prišla o život v čase, keď náhle výstrely prerušili pokojné popoludnie v relatívne pokojnej časti Partizánskeho. Tie nastali 30. augusta 2025. Páchateľ sa nijako nezakrádal a proste zazvonil pri dverách. Bránu od rodinného domu mu otvorila práve nehohá dvadsaťročná a navyše žena. Páchateľ si zavolal jej priateľa. Ten prišiel k dverám a Jozef začal strieľať. "Dvadsaťročná žena, žiaľ, napriek snahe záchranárov zraneniam podľahla," uviedla svojho času hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Čin odsúdil aj primátor
"Musím povedať, že to, čo sa udialo, je absolútne hrozné. Nedá sa to okomentovať slovami. Je to hrozný čin, ktorý sa udial na území mesta Partizánske. Je mi to veľmi ľúto," vyjadril sa v spomíaný august Jozef Božik ako primátor Partizánskeho.
Karin incident neprežila a jej priateľa sa lekárom podarilo zachrániť. Polícia vtedy rozbehla pátranie po páchateľovi, ktorý bol na úteku niekoľko hodín. Našli ho až v byte, v ktorom býval s rodičmi. K činu sa nakoniec priznal počas rozhodovania o jeho vzatí do väzby. Na súde vypovedať odmietol. "Obvinenému hrozí trest odňatia slobody v trvaní 20 až 25 rokov alebo doživotie," vyjadroil sa Sipavý.