Útok nožom v Edinburghu: Najmenej dvaja zranení, polícia prípad preveruje

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

EDINBURGH - Najmenej dvaja ľudia utrpeli v pondelok zranenia pri útoku nožom v obytnej štvrti škótskeho hlavného mesta Edinburgh. Informovala o tom tamojšia polícia, píše o tom agentúra Reuters.

Na mieste od ranných hodín zasahovalo množstvo policajtov. Zranených previezli do nemocnice, ich zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Hlavný inšpektor Scott Kennedy uviedol, že situáciu sa podarilo dostať rýchlo pod kontrolu a už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Podľa jeho slov prípad zrejme nesúvisí s terorizmom. Svedkovia tvrdia, že muž mal v oboch rukách nože a ohrozoval ľudí aj v miestnom obchode. Polícia zostáva v oblasti, aby upokojila obyvateľov.

Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Prominenti
Slovenský reprezentant Marián Kovačócy hovorí o modernizácii Národného streleckého centra
Slovenský reprezentant Marián Kovačócy hovorí o modernizácii Národného streleckého centra
Šport
Tréner slovenských hádzanárok Jan Beňadik pred zápasom EHF EURO CUP-u
Tréner slovenských hádzanárok Jan Beňadik pred zápasom EHF EURO CUP-u
Šport

Ilustračné foto
SPP upravuje systém zberu dát: Zmenu pocíti približne pätina domácností
Domáce
Matúš Vallo a Juraj
Primátor Bratislavy Vallo i šéf kraja Droba hlásia kandidatúru: Obaja chcú obhájiť svoje posty
Domáce
Prezident Združenia zberateľov historických
ŠOK vo svete veteránov: Zberatelia historických áut si zvolili len 25-ročného prezidenta!
Domáce
Mimoriadny nález pri Svidníku: Muž počas prechádzky v lese objavil vojnovú muníciu
Mimoriadny nález pri Svidníku: Muž počas prechádzky v lese objavil vojnovú muníciu
Prešov

Ilustračné foto
ZLÁ SPRÁVA pre EURÓPU! Cena plynu atakuje rekordnú hodnotu, Katar zastavil produkciu LNG
Zahraničné
Ilustračné foto
Útok nožom v Edinburghu: Najmenej dvaja zranení, polícia prípad preveruje
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Grécko vysiela pomoc na
Grécko reaguje na útok na britskú základňu: Vysiela na pomoc Cypru dve fregaty a stíhačky F-16
Zahraničné
Totálny chaos a zúfalstvo
Totálny chaos a zúfalstvo na luxusnej dovolenke: Zrušené lety a boj o nocľah! Turisti uviazli aj na Maldivách
Zahraničné

Jasmina a Sanel uprostred
Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Domáci prominenti
Nominovaný herec na udeľovaní
Nominovaný herec na udeľovaní cien CHÝBAL: Smutný dôvod... Úplne sa stiahol z verejného života!
Zahraniční prominenti
KRÁSNA SPRÁVA: Najsledovanejšia Slovenka
KRÁSNA SPRÁVA: Najsledovanejšia Slovenka bude mamou!
Domáci prominenti
Tom Holland, Zendaya
TAJNÁ SVADBA?! Promi stylista šokoval Hollywood: Zendaya a Tom Holland sú vraj už MANŽELIA!
Zahraniční prominenti

Múzeum výkalov má 5-hviezdičkové
Múzeum výkalov má 5-hviezdičkové hodnotenie: Nadšení sú návštevníci aj vedci
dromedar.sk
Osudová CHYBA z nej
Osudová CHYBA z nej urobila BOHÁČKU: Zabudla nahlásiť sťahovanie a vyhrala 166-tisíc eur!
Zaujímavosti
Má 102 rokov, bystrú
Má 102 rokov, bystrú myseľ a dnešný svet ho šokuje: Brian Barry prezradil, čo mu pomohlo prežiť celé storočie!
Zaujímavosti
Považujete sa za nefajčiara,
Považujete sa za nefajčiara, lebo si zapálite len v piatok? DRSNÝ BUDÍČEK od lekárky vás vyvedie z omylu!
Zaujímavosti

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
plnielanu.sk

3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?

Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
NHL
Kontroverzný návrh FIFA: Zakryješ si ústa, ideš von! Infantino navrhuje prísne tresty
Kontroverzný návrh FIFA: Zakryješ si ústa, ideš von! Infantino navrhuje prísne tresty
Ostatné
Vojna na Blízkom východe zasiahla aj F1: Prebehne úvod novej sezóny podľa plánu?
Vojna na Blízkom východe zasiahla aj F1: Prebehne úvod novej sezóny podľa plánu?
Formula 1
Horúca aktualita z Niké ligy! Cifranič skončil na lavičke Tatrana, klub má vytipovaných kandidátov
Horúca aktualita z Niké ligy! Cifranič skončil na lavičke Tatrana, klub má vytipovaných kandidátov
Niké liga

Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Novinky
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky

Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Zaujímavé pracovné ponuky
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Aktuality
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
KarieraInfo.sk
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Bezmäsité jedlá
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Rady a tipy

Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Aplikácie a hry
Rover Curiosity objavil na Marse niečo, čo akoby vyšlo priamo z Votrelca: Pozri sa na pavúčie siete a „vajíčka“ nalepené na nich
Rover Curiosity objavil na Marse niečo, čo akoby vyšlo priamo z Votrelca: Pozri sa na pavúčie siete a „vajíčka“ nalepené na nich
Veda a výskum
Zamestnanec obranného dodávateľa skončil vo väzení. Predal 8 zero-day exploitov Rusom, „zarobil si“ 4 milióny
Zamestnanec obranného dodávateľa skončil vo väzení. Predal 8 zero-day exploitov Rusom, „zarobil si“ 4 milióny
Správy
Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Armádne technológie

Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory

5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Strecha
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty

Najväčší omyl žien v spálni: Mužov toto vôbec nevzrušuje
Partnerské vzťahy
Najväčší omyl žien v spálni: Mužov toto vôbec nevzrušuje
Ďalšie zo Zoznamu