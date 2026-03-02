Útok nožom v Edinburghu: Najmenej dvaja zranení, polícia prípad preveruje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
EDINBURGH - Najmenej dvaja ľudia utrpeli v pondelok zranenia pri útoku nožom v obytnej štvrti škótskeho hlavného mesta Edinburgh. Informovala o tom tamojšia polícia, píše o tom agentúra Reuters.
Na mieste od ranných hodín zasahovalo množstvo policajtov. Zranených previezli do nemocnice, ich zdravotný stav zatiaľ nie je známy. Hlavný inšpektor Scott Kennedy uviedol, že situáciu sa podarilo dostať rýchlo pod kontrolu a už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Podľa jeho slov prípad zrejme nesúvisí s terorizmom. Svedkovia tvrdia, že muž mal v oboch rukách nože a ohrozoval ľudí aj v miestnom obchode. Polícia zostáva v oblasti, aby upokojila obyvateľov.