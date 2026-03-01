Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

Hrôza v Iráne: Útok na dievčenskú školu, hlásia najmenej 148 obetí!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Amir Kholousi/ISNA)
TASR

TEHERÁN - Počet obetí americko-izraelského útoku na dievčenskú základnú školu v iránskej provincii Hormozgán stúpol v nedeľu na najmenej 148, kým 95 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedla iránska tlačová agentúra Tasním. Informuje o tom denník The Guardian a spravodajský web al-Džazíra.

Podľa iránskych médií škola v juhoiránskom meste Mínáb provincii Hormozgán utrpela zásah počas koordinovaných útokov Spojených štátov a Izraela na Irán. Predpokladá sa, že v čase útoku sa v nej nachádzalo 170 žiačok. Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání na pôde Bezpečnostnej rady OSN uviedol, že pri údere na školu zahynulo viac než 100 detí a počet civilných obetí stále rastie.

V provincii Hormozgán sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní, pričom v Mínábe majú základňu aj polovojenské Iránske revolučné gardy.

Minister obrany Robert Kaliňak poskytol svoj pohľad na napätú situáciu na Blízkom východe
Minister obrany Robert Kaliňak poskytol svoj pohľad na napätú situáciu na Blízkom východe
Správy
Fico, Kaliňák, Gašpar a Para avizujú podanie trestného oznámenia na prokurátora Šureka
Fico, Kaliňák, Gašpar a Para avizujú podanie trestného oznámenia na prokurátora Šureka
Správy
Erika Judínyová zatajila SVADBU! Nezistil to ani jej blízky človek
Erika Judínyová zatajila SVADBU! Nezistil to ani jej blízky človek
Prominenti

Prezident USA Donald Trump.
Vojenské údery v Iráne Trumpovi nepostačujú: Pomenoval ĎALŠIU KRAJINU, kde chce prevziať kontrolu!
Zahraničné
