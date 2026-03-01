Hrôza v Iráne: Útok na dievčenskú školu, hlásia najmenej 148 obetí!

TEHERÁN - Počet obetí americko-izraelského útoku na dievčenskú základnú školu v iránskej provincii Hormozgán stúpol v nedeľu na najmenej 148, kým 95 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedla iránska tlačová agentúra Tasním. Informuje o tom denník The Guardian a spravodajský web al-Džazíra.
Podľa iránskych médií škola v juhoiránskom meste Mínáb provincii Hormozgán utrpela zásah počas koordinovaných útokov Spojených štátov a Izraela na Irán. Predpokladá sa, že v čase útoku sa v nej nachádzalo 170 žiačok. Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání na pôde Bezpečnostnej rady OSN uviedol, že pri údere na školu zahynulo viac než 100 detí a počet civilných obetí stále rastie.
V provincii Hormozgán sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní, pričom v Mínábe majú základňu aj polovojenské Iránske revolučné gardy.