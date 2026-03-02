Francúzsko, Británia aj Nemecko zvažujú ÚTOK na Irán! Zamerať sa má na odpaľovacie zariadenia

PARÍŽ - Francúzsko, Británia a Nemecko by mohli udrieť na Irán. V spoločnom vyhlásení tvrdí, že na ochranu svojich záujmov a záujmov svojich spojencov na Blízkom východe, ktorí čelia raketovým útokom Iránu, by mohli spustiť obrannú akciu na zničenie iránskej schopnosti vypúšťať rakety a drony pri ich zdroji.
Predstavitelia troch európskych krajín uviedli, že sú konsternovaní "neprimeranými raketovými útokmi naslepo začatými Iránom proti krajinám v regióne". Francúzsko, Británia a Nemecko uviedli, že chcú obhajovať svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v regióne. Medzi zvažovanými nástrojmi vyhlásenia spomína "nevyhnutné a primerané obranné aktivity pre zničenie schopnosti Iránu vypúšťať rakety a drony pri ich zdroji". Vyhlásenie spomína, že európske štáty budú o možnosti rokovať so Spojenými štátmi a ďalšími spojencami.
archívne video
Macron vyzval na zvýšenie francúzskej obrannej prítomnosti na Blízkom východe
Zástupcovia Francúzska, Británie a Nemecka v sobotu vydali vyhlásenie, v ktorom poukazovali, že sa nezúčastňujú úderov proti Iránu, ktoré začali Spojené štáty a Izrael. Dnes však Londýn informoval, že jeho lietadlo sa zúčastňovalo ničenia iránskeho dronu vypusteného proti Kataru. Iránske údery navyše zasiahli jednu francúzsku základňu v regióne.
Prezident Emmanuel Macron na včerajšom zasadnutí francúzskej bezpečnostnej rady vyzval na zvýšenie francúzskej obrannej prítomnosti na Blízkom východe. Poukázal, že s niektorými krajinami v regióne má Francúzsko obranné dohody, píše AFP. Irán zaútočil na ďalšie krajiny v regióne, napríklad na Katar, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Je to súčasťou jeho odvety za americké a izraelské údery na jeho území. Útoky zabili v spomínaných štátoch niekoľko ľudí a komplikujú leteckú a námornú dopravu v oblasti.
Nemecko sa nebude podieľať na vojenských útokoch na Irán, povedal minister zahraničia
Nemecko sa nebude podieľať na vojenských útokoch na Irán. Stanici Deutschlandfunk to dnes povedal nemecký minister zahraničia Johann Wadephul. Vojaci nemeckej armády sa podľa neho ale v prípade napadnutia budú brániť. Už v nedeľu večer Wadephul vyhlásil, že vojna s Iránom bude trvať dlhšie ako len niekoľko dní.
"Spolková vláda nemá v úmysle podieľať sa," povedal Wadephul k americko-izraelskému útoku na Irán. Nemecko, Francúzsko a Británia v nedeľu v spoločnom vyhlásení uviedli, že sú pripravené chrániť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov na Blízkom východe. V prípade potreby by to mohlo byť aj pomocou "primeraných vojenských obranných opatrení". Britský premiér Keir Starmer v nedeľu informoval, že Londýn vyhovel americkej žiadosti o využívanie britských vojenských základní k "obranným" úderom na iránsky raketový program.
Nemecko nemá základne na Blízkom východe
Wadephul zdôraznil, že na rozdiel od Británie nemá Nemecko základne na Blízkom východe. "Spolková republika nemá rozhodne v úmysle sa nejako podieľať," povedal. Ak sa ale stanú vojaci Bundeswehru cieľom iránskych útokov, "budú sa defenzívne brániť", dodal. Nemeckí vojaci sú v súčasnosti na základniach v Jordánsku a Iraku.
Izrael a Spojené štáty v sobotu zaútočili na Irán. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa bola dôvodom snaha zabrániť režimu získať jadrovú zbraň. Irán v odvete ostreľoval Izrael a niekoľko arabských krajín, v niektorých z nich sú americké základne. Pohrozil aj ďalšími silnými odvetnými údermi. Trump varoval, že by potom Spojené štáty udreli s ešte väčšou silou.
Už v nedeľu večer povedal Wadephul v debate na stanici ARD, že vojna bude trvať dlhšie ako len niekoľko dní. "Ak sa podarí tomuto režimu zabrániť, aby aspoň proti nám nemohol postupovať tak, ako to robil v minulosti, potom to zvýši našu bezpečnosť aj tu v Nemecku," povedal Wadephul. Dodal, že Irán vyvíjal rakety schopné zasiahnuť aj Európu, organizoval teroristické a kybernetické útoky na Európu a podporuje Rusko v jeho útočnej vojne proti Ukrajine.