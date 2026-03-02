Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

ONLINE Tretí deň vojny proti Iránu: Izrael útočí na ciele Hizballáhu po celom Libanone, hlásia desiatky obetí

(Zdroj: TASR/AP Photo/Hassan Ammar)
TASR, ČTK

JERUZALEM - Izraelská armáda oznámila v pondelok, že podnikla vlnu útokov proti militantnému hnutiu Hizballáh po celom Libanone. Došlo k tomu po tom, čo boli z Libanonu vypálené projektily na sever Izraela, pričom k úderu sa neskôr prihlásil Iránom podporovaný Hizballáh. Informuje o tom agentúra AFP.

Aktualizácia 10:02 Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre stanicu ABC priznal nečakaný vedľajší efekt ofenzívy. USA mali pôvodne vytypovaných lídrov pre prechodnú vládu v Iráne, no ničivá sila útokov zasiahla aj ich. „Útok bol až príliš úspešný. Nikto z tých, o ktorých sme uvažovali, už nežije,“ uviedol Trump s tým, že mŕtvi sú aj kandidáti na druhom a treťom mieste v poradí. Prezident, ktorý predtým pre New York Times označil scenár zosadenia režimu po vzore Venezuely za „perfektný“, tak potvrdil totálnu elimináciu iránskych špičiek.

Aktualizácia 10:00 regióne Perzského zálivu zostalo podľa aktuálnych odhadov odrezaných od sveta približne 300 000 ľudí. Na pomoc s ich evakuáciou už podľa dostupných informácií vysiela svoje špeciálne tímy Spojené kráľovstvo. Situáciu v doprave dramaticky zhoršil prebiehajúci konflikt, ktorý si počas prvých dní vyžiadal zrušenie viac ako 3 400 letov.

Prevádzku museli úplne pozastaviť kľúčové regionálne uzly vrátane medzinárodných letísk v Dubaji, Šardžá a Abú Zabí, ako aj letisko Hamad v katarskej Dauhe. Celkovo bolo v celom regióne nútene uzavretých šesť až sedem najvýznamnejších leteckých terminálov.

Aktualizácia 9:55 V dôsledku americko-izraelských útokov v Iráne zahynulo od soboty najmenej 555 ľudí, oznámil v pondelok iránsky Červený polmesiac. Informuje o tom agentúra AFP, DPA a AP. „Pri sionisticko-amerických teroristických útokoch vykonaných v rôznych regiónoch našej krajiny bolo doposiaľ napadnutých 131 miest a, žiaľ, 555 našich krajanov prišlo o život,“ napísala humanitárna organizácia v príspevku na sociálnej sieti Telegram.

Aktualizácia 9:53 Izraelský minister obrany Jisrael Kac po nočných útokoch v Libanone vyhlásil, že ich cieľom bude aj vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim. Informuje o tom portál The Times of Israel (TOI).„Teroristická organizácia Hizballáh zaplatí vysokú cenu za streľbu na Izrael a Naím Kásim, generálny tajomník Hizballáhu, ktorý o streľbe rozhodol pod tlakom Iránu, je odteraz cieľom eliminácie, “ napísal Kac na sociálnej sieti X.

Aktualizácia 9:47 Iránska organizácia Červený polmesiac oznámila, že vlna útokov realizovaná Spojenými štátmi a Izraelom si na území krajiny vyžiadala už najmenej 555 obetí. Podľa oficiálnych informácií zasiahli letecké údery rôzne oblasti po celom Iráne, čo viedlo k stratám na životoch v rámci aktuálne prebiehajúcej vojenskej operácie.

Aktalizácia 9:45 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pre stanicu Deutschlandfunk potvrdil, že Berlín sa do vojenských úderov na Irán nezapojí. Šéf nemeckej diplomacie však zdôraznil, že ak by došlo k priamemu napadnutiu príslušníkov Bundeswehru, nemeckí vojaci sa budú brániť. Wadephul zároveň varoval pred optimizmom ohľadom dĺžky konfliktu, keď už počas nedeľného večera avizoval, že vojna s Iránom nebude záležitosťou niekoľkých dní, ale potrvá podstatne dlhšie.

Aktualizácia 8:36 Rezort obrany Saudskej Arábie prostredníctvom štátnej tlačovej agentúry SPA potvrdil, že dnes ráno boli nad ropným komplexom v meste Ras Tanura zachytené a zničené dve bezpilotné lietadlá. Drony sa podľa oficiálneho vyhlásenia pokúsili o útok na rafinériu, no armáda ich eliminovala ešte pred zasiahnutím cieľa.

„V dôsledku pádu trosiek počas zneškodňovania dronov vypukol malý požiar,“ uviedlo ministerstvo vo svojej správe. Rezort zároveň zdôraznil, že incident si nevyžiadal žiadne civilné obete ani zranenia a situáciu sa podarilo udržať pod kontrolou.

Aktualizácia 9:32 Televízia Al Džazíra zverejnila a overila autenticitu záberov, ktoré zachytávajú masívne kúdoly dymu stúpajúce z areálu ropného podniku v meste Ras Tanura. Toto strategicky dôležité stredisko sa nachádza na východe Saudskej Arábie. Incident v jednom z kľúčových uzlov energetickej infraštruktúry krajiny vyvoláva otázky o prípadnom útoku alebo technickej havárii v regióne.

Aktualizácia 9:30  Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že generálny tajomník Hizballáhu Naím Kásim sa stal prioritným cieľom izraelskej armády. Reagoval tak na nočné raketové a dronové útoky smerujúce na Izrael. „Teroristická organizácia Hizballáh zaplatí za ostreľovanie Izraela vysokú cenu. Naím Kásim, ktorý o útokoch rozhodol pod tlakom Iránu, je od tejto chvíle označený za cieľ na elimináciu,“ napísal Katz v príspevku na sieti X.

Minister zároveň adresoval vedeniu hnutia ostré varovanie. „Každý, kto sa vydá cestou bývalého iránskeho vodcu Alího Chameneího, sa čoskoro ocitne spolu s ním v hlbinách pekla, po boku všetkých ostatných zlikvidovaných predstaviteľov osi zla,“ dodal šéf rezortu obrany.

Aktualizácia 9:25 Čína v pondelok vyzvala na prímerie a diplomatické rokovania, ktoré by ukončili konflikt na Blízkom východe. Potvrdila, že v súvislosti s prebiehajúcimi útokmi v Iráne zomrel jeden čínsky občan. Upozornila na to agentúra AFP. „Najnaliehavejšou úlohou je zastavenie vojenských operácií a zabránenie rozšírenia konfliktu,“ uviedla hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning na tlačovej konferencii. Vyzvala tiež na „riešenie prostredníctvom dialógu a rokovaní“.

Aktualizácia 9:24 Nemecko sa nebude podieľať na vojenských útokoch na Irán. Stanici Deutschlandfunk to dnes povedal nemecký minister zahraničia Johann Wadephul. Vojaci nemeckej armády sa podľa neho ale v prípade napadnutia budú brániť. Už v nedeľu večer Wadephul vyhlásil, že vojna s Iránom bude trvať dlhšie ako len niekoľko dní.

Aktualizácia 9:12 Z Letiska Praha dnes aerolínie zrušili 17 letov, všetky do destinácií na Blízkom východe. Zároveň z Prahy ráno odleteli dva repatriačné lety pre Čechov, ktorí sa v regióne nachádzajú. Jeden mieri do ománskeho Maskatu, druhý do mesta Salála. ČTK to oznámila hovorkyňa letiska Denisa Hejtmánková. Zrušené spoje mali letieť napríklad do Tel Avivu, Dubaja, Abú Zabí či Dauhy. "Cestujúci už s tým počítajú a na letisko väčšinou vôbec nejazdia. Situácia predsa len trvá už niekoľko dní, ľudia sú s ňou oboznámení," podotkla hovorkyňa. Napríklad v nedeľu bolo z pražského letiska zrušených viac ako 30 letov.

Aktualizácia 9:11 Útok Spojených štátov a Izraela na Irán zvyšuje riziko destabilizácie na Blízkom východe aj hrozbu masovej migračnej vlny či energetickej krízy, povedal pred dnešným rokovaním koaličnej rady novinárom šéf SPD a Snemovne Tomio Okamura. Činy iránskeho režimu odmieta, ale nemali by podľa neho znamenať, že neplatí medzinárodný poriadok a nemusí sa dodržiavať Charta OSN.

Tomio Okamura
Tomio Okamura  (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová )

Aktualizácia 9:02 Cyperský prezident Nikos Christodulidis potvrdil, že britskú základňu Akrotiri na ostrove zasiahol v noci na pondelok iránsky dron Šáhid. Spôsobil podľa neho „menšie materiálne škody“, píše o tom agentúra AP a AFP.

Aktualizácia 9:00 Podľa oficiálnych vyjadrení kuvajtských úradov došlo v tomto štáte v Perzskom zálive k zrúteniu niekoľkých armádnych strojov USA. Hovorca kuvajtského rezortu obrany informoval, že posádky lietadiel nehodu prežili. Bližšie okolnosti ani konkrétne príčiny týchto havárií však hovorca nateraz nešpecifikoval.

Aktualizácia 8:50 Podľa oficiálneho vyhlásenia iránskych revolučných gárd, ktoré zverejnila štátna televízia, sa cieľom desiatej vlny útokov stal vládny komplex v Tel Avive. Raketové údery smerovali aj na bezpečnostné a armádne strediská v Haife a zasiahli tiež oblasť východného Jeruzalema. Práve túto časť mesta s prevahou arabského obyvateľstva si Palestínčania nárokujú ako metropolu svojho budúceho štátu. Teherán spresnil, že pri tejto operácii nasadil balistické strely typu Chajbar.

Aktualizácia 8:41 Zastupiteľský úrad USA odporučil americkým občanom zdržiavajúcim sa v Kuvajte, aby z dôvodu rizika raketových a dronových náletov nevychádzali von. Podľa bezpečnostných pokynov by sa mali ľudia zdržiavať na najnižších podlažiach budov, vyhýbať sa blízkosti okien a v prípade zaznenia sirén alebo výbuchov okamžite vyhľadať bezpečný úkryt.

Aktualizácia 8:39 Izraelské obranné sily sprístupnili verejnosti čerstvé vizuálne materiály, ktoré zachytávajú elimináciu iránskych odpaľovacích rámp pre balistické rakety a ďalších strategických objektov. Armáda zároveň potvrdila, že počas uplynulej noci realizovala sériu leteckých náletov priamo na hlavné mesto Teherán.

Aktualizácia 8:30 Vojenskú základňu Brigád Hizballáhu (Katáib Hizballáh) v Iraku zasiahli tri nové útoky, uviedol v pondelok pre agentúru AFP zdroj z proiránskych milícií. Iné zdroje agentúry informovali, že útokom čelili aj letiská v Bagdade a Arbíle. Podľa zdroja z Katáib Hizballáh zasiahli najnovšie útoky jednu z hlavných bášt tejto ozbrojenej šiitskej skupiny. Od začiatku izraelsko-americkej operácie proti Iránu bola opakovane terčom útokov, píše AFP.

Aktualizácia 8:29 Čínsky lodný gigant Cosco nariadil svojim lodiam v Perzskom zálive alebo smerujúcim do tohto zálivu, aby hľadali „bezpečné vody“. Doprava na vodnej ceste je paralyzovaná po víkendových americko-izraelských útokoch na Irán a jeho reakcii voči americkým spojencom v regióne. Informuje o tom agentúra AFP.

ONLINE Tretí deň vojny
 (Zdroj: Getty Images)

Aktualizácia 8:20 Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok vyhlásil, že boje proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh môžu pokračovať ešte mnoho dní. Informuje o tom agentúra AFP. „Začali sme ofenzívnu akciu proti Hizballáhu. Musíme byť pripravení na niekoľko dní bojov, na mnoho dní,“ uviedol Zamir vo videu zverejnenom po vlne izraelských útokov v Libanone. Podľa tamojších úradov si útok Izraela vyžiadali najmenej 31 mŕtvych a 149 zranených.

Aktualizácia 8:07  V Jeruzaleme sa dnes skoré ráno ozvalo niekoľko výbuchov a rozzneli sa sirény. Armáda krátko predtým varovala, že Irán vypálil smerom na Izrael ďalšie rakety, informovala agentúra AFP. Explózie boli počuť tiež v oblasti Tel Avivu v centrálnej časti Izraela. Nad letiskom v Irbieli v severnom Iraku, kde sú rozmiestnené americké sily, boli zostrelené tri ozbrojené drony, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na izraelské bezpečnostné zdroje.

Aktualizácia 8:05 Ceny ropy dnes prudko rastú pre obavy, že americko-izraelské útoky na Irán povedú k obmedzeniu dodávok suroviny trh. Severomorská ropa Brent si okolo 07: 45 SEČ pripisovala zhruba osem percent a pohybovala sa v blízkosti 79 dolárov za barel. Obchodníci sa obávajú, že konflikt môže narušiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, ktorým prechádza asi pätina globálnych dodávok ropy.

Aktualizácia 8:02 Libanonské ministerstvo zdravotníctva zverejnilo prvé údaje o obetiach po izraelských útokoch. Útoky boli reakciou na zapojenie Hizballáhu do vojny. Podľa ministerstva bolo zabitých 31 ľudí. Tieto čísla nie je možné nezávisle overiť.

Aktualizácia 7:55 Po sérii iránskych útokov stúpal v pondelok ráno z budovy veľvyslanectva Spojených štátov v Kuvajte kúdol čierneho dymu. Ambasáda vyzývala ľudí, aby do jej priestorov nechodili a ukryli sa u seba doma, píše agentúra AFP a AP. „Nad Kuvajtom pretrváva hrozba raketových a dronových útokov. Nechoďte na veľvyslanectvo. Ukryte sa vo svojom bydlisku na najnižšom dostupnom poschodí a ďalej od okien. Nevychádzajte von,“ vyhlásilo veľvyslanectvo s tým, že tak robia i jeho zamestnanci.

Aktualizácia 7:39 Švajčiarsko v nedeľu vyzvalo na návrat k diplomacii v reakcii na odvetné útoky Iránu v Perzskom zálive. Vo štvrtok sa v Ženeve uskutočnili rozhovory medzi Teheránom a Washingtonom, informuje agentúra AFP. Švajčiarsky prezident Guy Parmelin v nedeľu na platforme X vyhlásil, že „všetky strany musia chrániť civilistov a civilnú infraštruktúru, okamžite zmierniť napätie a vrátiť sa k diplomacii“.

Aktualizácia 7:27 Potvrdenie útoku na britskú vojenskú základňu by mohlo byť obzvlášť dôležité, pretože podľa článku 5 NATO sa útok na jedného člena považuje za útok na všetkých, ale aby sa do konfliktu zapojili aj ostatní členovia NATO, napadnutá krajina by musela formálne uplatniť článok 5.

Aktualizácia 7:25 Americký prezident Donald Trump sľúbil pomstu za smrť troch mŕtvych amerických vojakov a oznámil možné nové straty: „Bohužiaľ, pred koncom ich pravdepodobne bude viac. Tak to je.“ „Amerika pomstí ich smrť a zasadí najťažšiu ranu teroristom, ktorí vyhlásili vojnu civilizácii,“ dodal.

Taktiež vyhlásil, že americko-izraelské útoky na Irán boli správne a nevyhnutné na odstránenie „krvilačného teroristického režimu vyzbrojeného jadrovými zbraňami. Tieto neprípustné hrozby nebudú pokračovať,“ povedal Trump.

Aktualizácia 7:23 Americká stíhačka F-15 sa v pondelok ráno zrútila v Kuvajte. Pilotovi sa podarilo bezpečne katapultovať. Irán oznámil, že jeho sily lietadlo zostrelili.

Aktualizácia 7:10 Najmenej 31 ľudí zomrelo a 149 ďalších utrpelo zranenia v dôsledku izraelských útokov na území Libanonu, oznámilo v pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom agentúra AFP a AP. Libanonský rezort zdravotníctva vyhlásil, že „izraelské nepriateľské nálety“ na južné predmestia Bejrútu a južné časti Libanonu „podľa počiatočných údajov viedli k zabitiu 31 občanov a zraneniu 149 občanov“.

ONLINE Tretí deň vojny
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi)

Aktualizácia 6:50 Irán pokračuje tretí deň v útokoch na susedné krajiny v Perzskom zálive, v reakcii na americko-izraelské útoky, pričom výbuchy hlásili v pondelok ráno v Dubaji, Dauhe aj Manáme. Novinári agentúry AFP okrem toho informovali aj o výbuchoch v Jeruzaleme. „Útoky na civilistov a krajiny, ktoré sa nepodieľajú na bojových operáciách, predstavujú nezodpovedné a destabilizujúce správanie,“ uviedlo už skôr americké ministerstvo zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení s Bahrajnom, Jordánskom, Kuvajtom, Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).

Aktualizácia 6:48 "V reakcii na ostreľovanie Štátu Izrael zo strany Hizballáhu izraelská armáda v súčasnosti podniká údery na ciele spojené s Hizballáhom," uviedla armáda na Telegrame s tým, že Hizballáh koná v mene Iránu a začal paľbu na Izrael a jeho civilné obyvateľstvo. Neskôr oznámila, že zasiahla dvoch vysokopostavených predstaviteľov Hizballáhu v oblasti Bejrútu a južného Libanonu.

Aktualizácia 6:45 Irán nebude vyjednávať so Spojenými štátmi, uviedol dnes tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání v reakcii na správy o možnom obnovení rozhovorov s Washingtonom. Informovali o tom agentúry. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyjadril súhlas s možným rokovaním s tými iránskymi predstaviteľmi, ktorí prežili americké a izraelské údery z uplynulých dní.

Alí Ardašír Larídžání
Alí Ardašír Larídžání  (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)

Aktualizácia 6:30 Trosky rakety zostrelenej protivzdušnou obranou dopadli v Bahrajne na loď a spôsobili požiar. Jeden človek zomrel a dvaja boli zranení, uviedlo dnes bahrajnské ministerstvo vnútra.

Aktualizácia 6:25 Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov (SAE) uviedlo, že protivzdušná obrana krajiny od soboty zničila 154 iránskych striel a viac ako 500 dronov. Informovala o tom dnes agentúra DPA. Podľa ministerstva obrany SAE bolo zničených 152 iránskych balistických striel, dve strely s plochou dráhou letu a 506 útočných dronov. Celkovo Irán vyslal na SAE 167 striel a 541 dronov.

ONLINE Tretí deň vojny
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Hussein Malla)

Izrael zaútočil na južné predmestia Bejrútu

Libanonské štátne médiá uviedli, že Izrael zaútočil na južné predmestia Bejrútu, zatiaľ čo militantné hnutie vyhlásilo, že na Izrael udrelo raketami a dronmi. Podľa vyjadrenia tak skupina urobila v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Novinári AFP hlásili niekoľko hlasných výbuchov v libanonskej metropole. Armáda Izraela už skôr informovala, že zachytila jeden útok z Libanonu, zatiaľ čo ostatné projektily dopadli na otvorené priestranstvá. Podľa armády neboli hlásené žiadne zranenia osôb či škody.

ONLINE Tretí deň vojny
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Hussein Malla)

Libanonský premiér Nawáf Salám odsúdil raketovú paľbu na Izrael. „Bez ohľadu na to, kto je za útok zodpovedný, raketová paľba z južného Libanonu je nezodpovedným a podozrivým činom, ktorý ohrozuje libanonskú bezpečnosť a dáva Izraelu zámienku na pokračovanie vo svojich útokoch,“ napísal Salám na platforme X.

Libanon a Izrael uzavreli prímerie v roku 2024, čím sa skončili viac ako rok trvajúce boje medzi Tel Avivom a Hizballáhom. Obe strany sa však odvtedy obviňujú z jeho porušovania. Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu. Hizballáh vyjadril solidaritu s Iránom.

Britskú leteckú základňu na Cypre zasiahol dron, uviedol podľa médií Londýn

Dron v noci na dnes zasiahol základňu britského letectva na Cypre, uviedlo ministerstvo obrany v Londýne podľa stanice Sky News a agentúry PA. Ministerstvo neoznámilo, kto bezpilotný prostriedok vyslal. Pri incidente neďaleko prístavného mesta Limasol nebol nikto zranený a podľa cyperských úradov vznikli iba malé škody.

Izrael a Spojené štáty začali v sobotu ráno vojenskú operáciu proti Iránu. Americký prezident Donald Trump ju vysvetľoval ako snahu zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Ten v odvete ostreľoval Izrael a niekoľko arabských krajín, v niektorých z nich sú americké základne. Iránske štátne médiá potvrdili zabitie najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Britské lietadlo zostrelilo iránsky dron

Londýn v nedeľu oznámil, že britské lietadlo Typhoon zostrelil iránsky dron smerujúci na Katar. Premiér Keir Starmer zároveň uviedol, že Británia vyhovela žiadosti Washingtonu, aby Spojené štáty mohli využiť britské základne na útok na iránske odpaľovacie zariadenia. Zdôraznil však, že zapojenie Británie do vojenskej operácie proti Iránu má výlučne obranný charakter.

"Naše ozbrojené sily reagujú na pravdepodobný útok dronu na základňu Kráľovského letectva (RAF) Akrotiri na Cypre o polnoci miestneho času (v nedeľu o 23.00 H SEČ)," citovala z vyhlásenia ministerstva stanica Sky News. Raf podľa neho na základne na Cypre presúva dodatočné zdroje vrátane protidronových systémov, stíhačiek F-35 a radarových systémov.

Podľa cyperského spravodajského portálu Cyprus Mail, na ktorý sa odvoláva agentúra DPA, narazil "malý dron" na letiskovú plochu základne. Podľa prvotných informácií vznikla "malá materiálna škoda". Cyperský portál Politis zverejnil video z oblasti mimo základne, na ktorom sú počuť sirény. Britský minister obrany John Healey v nedeľu varoval pred hrozbou "zintenzívňujúcich sa náhodných iránskych odvetných útokov". Stanici Sky News povedal, že dve iránske strely boli odpálené smerom na Cyprus. Podľa vlády Cypru, ktorý je členskou krajinou EÚ, ale nie NATO, však tieto správy nezodpovedajú skutočnosti.

