Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Predstavujeme Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra – to najlepšie s prémiovou optikou Leica

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (6)
(Zdroj: Xiaomi)
© Zoznam/ © Zoznam/

Xiaomi vstupuje do novej éry mobilnej fotografie s vlajkovou sériou Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra. Tieto novinky spájajú špičkový výkon, profesionálnu optiku Leica a nadčasový dizajn. Prehĺbené partnerstvo Xiaomi a Leica sa posunulo na úroveň strategickej spolutvorby, vďaka čomu séria Xiaomi 17 prináša prémiový fotografický zážitok, pokročilé foto a video funkcie a nový štandard mobilnej fotografie.

Predstavujeme Xiaomi 17 a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Xiaomi)

Nadčasový dizajn v spojení s konštrukciou Xiaomi Guardian

Séria Xiaomi 17 stavia na minimalistickom, prémiovom dizajne. Tenké rámčeky, čisté línie a istý úchop robia z telefónov elegantných spoločníkov na každý deň. Moderná technológia LIPO umožnila takmer bezrámčekový displej a štíhle telo, ktoré napriek tomu zostáva mimoriadne odolné.

Xiaomi 17 Ultra je najtenší a najľahší model série Ultra. Má hrúbku iba 8,29 mm a hmotnosť 218,4 g, plochý dizajn, kompaktnejší modul fotoaparátu a prémiové farebné prevedenia White, Black a Starlit Green. Konštrukcia Xiaomi Guardian so sklom Xiaomi Shield Glass 3.0 prináša až o 30 % vyššiu odolnosť pri pádoch oproti Xiaomi 15 Ultra. Zadná strana zo sklenených vlákien, pevný hliníkový rám a certifikácia IP68 zaručujú vysokú odolnosť voči prachu a vode.

Xiaomi 17 ponúka všetky tieto výhody v ešte kompaktnejšom tele s hrúbkou 8,06 mm a hmotnosťou 191g. V atraktívnych farbách Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue a Black spája špičkový výkon, veľkú batériu a profesionálny fotoaparát. Konštrukcia Xiaomi Guardian, hliníkový rám 6M42, sklo Xiaomi Shield Glass a certifikácia IP68 sa starajú o to, aby zariadenie bez problémov zvládlo každodenné zaťaženie.

Predstavujeme Xiaomi 17 a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Xiaomi)

Xiaomi a Leica: Vizionárska spolupráca v oblasti fotografie

Séria Xiaomi 17 využíva optiku Leica UltraPure, ktorá zaručuje skvelé výsledky aj v náročných svetelných podmienkach. Viacvrstvové povlaky objektívov redukujú odrazy a zvyšujú čistotu obrazu, takže fotografie pôsobia ešte realistickejšie. Nástroje AI Creativity Assistant a Xiaomi HyperConnect s režimom Multicam uľahčujú tvorbu aj úpravu záberov a prinášajú kreatívnejší, flexibilnejší workflow.

Xiaomi 17 Ultra prináša 1" hlavný senzor LOFIC Light Fusion 1050L a profesionálny 200 Mpx teleobjektív Leica s mechanickým optickým zoomom v rozsahu 75–100 mm. Tento objektív je inšpirovaný legendárnymi objektívmi Leica APO. Vďaka špičkovej senzorovej technológii je možné dosiahnuť priblíženie až na ekvivalent 400 mm (17,2×), čo je ideálne na vzdialené scény či detailné zábery. Video podporuje Dolby Vision® aj ACES Log až do 4K 120 fps, a to s pokročilou stabilizáciou pre plynulý a filmový výsledok.

Xiaomi 17 využíva snímač Light Fusion 950 (1/1,31") s dynamickým rozsahom 13,5 EV a technológiou 4-v-1 Super Pixel (2,4 μm), vďaka čomu prináša ostré, kontrastné a realistické snímky. Dopĺňa ho 60 mm teleobjektív Leica s 5× optickým zoomom, 10 cm makrom a 20× AI Ultra Zoom, ktorý otvára priestor pre kreatívne portréty aj detailné zábery zblízka. Nový 50 Mpx predný fotoaparát sa stará o výrazne kvalitnejšie autoportréty a video podporuje 4K 60 fps v Dolby Vision® aj v Log režime.

Profesionálny zážitok z používania dopĺňajú fotografické sety. Ku Xiaomi 17 Ultra je možné zakúpiť Photography Kit, ktorý ponúka ľahký grip, remienok na zápästie, dvojstupňovú spúšť, špeciálne tlačidlo pre video a odolnosť IP54. Pre náročnejších je pripravený Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro – s prémiovým gripom z PU kože, integrovanou 2000 mAh batériou, odnímateľnou spúšťou a špeciálnym rozhraním Fastshot, ktoré dáva používateľovi maximálnu kontrolu nad fotením.

Predstavujeme Xiaomi 17 a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Xiaomi)

Elitný výkon spojený s najmodernejšou silou

Séria Xiaomi 17 je postavená na mobilnej platforme Snapdragon® 8 Elite Gen 5 s procesorom Qualcomm Oryon™ tretej generácie, grafikou Qualcomm® Adreno™ a AI procesorom Qualcomm® Hexagon™. Vysoký výkon, rýchla RAM a veľkorysé úložisko bez problémov zvládnu hry, náročné aplikácie aj pokročilú tvorbu obsahu. Káblové nabíjanie HyperCharge s výkonom až 100 W a podporou 100 W PD-PPS výrazne skracuje čas strávený pri nabíjačke.

Nová batéria s technológiou Xiaomi Surge Battery s 16 % obsahom kremíka prináša vysokú hustotu energie a dlhú životnosť. Xiaomi 17 Ultra disponuje 6000 mAh batériou s 90 W káblovým a 50 W bezdrôtovým nabíjaním. Xiaomi 17 ponúka batériu s kapacitou 6330 mAh so 100 W káblovým a 50 W bezdrôtovým nabíjaním, to všetko v kompaktnom tele.

Predstavujeme Xiaomi 17 a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Xiaomi)

Vylepšená technológia displeja s dôrazom na farby, jasnosť a efektivitu

OLED displeje série Xiaomi 17 dosahujú maximálny jas 3 500 nitov, takže obsah zostáva čitateľný aj na priamom slnku. LTPO technológia s adaptívnou obnovovacou frekvenciou 1–120 Hz a DC stmievanie zabezpečujú plynulý obraz, efektívnu spotrebu energie a nižšiu únavu očí pri dlhšom používaní.

Displej M10, vyvinutý priamo Xiaomi, prináša vyšší jas a lepšiu energetickú účinnosť. Xiaomi 17 Ultra ako prvý využíva technológiu Xiaomi HyperRGB – nové rozloženie OLED subpixelov, ktoré ešte viac zvyšuje jas, znižuje spotrebu energie a potvrdzuje pozíciu Xiaomi v oblasti prémiových displejov.

Predstavujeme Xiaomi 17 a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Xiaomi)

Ceny a dostupnosť

Xiaomi 17 bude dostupný vo farbách Black, Venture Green, Alpine Pink a Ice Blue.

Xiaomi 17 Ultra príde vo verziách Black, White a Starlit Green.

Xiaomi 17 12GB+256GB: 949 €
Xiaomi 17 12GB+512GB: 1 049 €
Xiaomi 17 Ultra 16GB+512GB: 1 499 €
Xiaomi 17 Ultra 16GB+1024GB: 1 649 €
Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro: 199 €

Od 28.2. do 29.3. platí promo akcia.

Xiaomi 17 12GB+256GB bude len za 869 €.

Xiaomi 17 12GB+512GB bude len za 949 €.

Pri kúpe Xiaomi 17 Ultra v rovnakom období získajú zákazníci výkupný bonus 180 € a ako darček buď robotický vysávač Xiaomi Robot Vacuum S40 White, alebo Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro.

Ak si zákazníci kúpia Xiaomi 17 alebo Xiaomi 17 Ultra od 28.2. do 29.3. a napíšu recenziu, získajú k telefónu kávovar Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine zadarmo.

Majitelia série Xiaomi 17 navyše získajú 3-mesačnú skúšobnú verziu Google AI Pro s 2 TB cloudového úložiska, 3-mesačnú skúšobnú verziu YouTube Premium, jednu bezplatnú výmenu displeja počas 6 mesiacov od kúpy a exkluzívny 24-mesačný zákaznícky servis.

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Za stav Slovalca môže bývalá vláda, posťažoval sa Taraba: Poviem vám, ako to bolo so Samsungom!
Za stav Slovalca môže bývalá vláda, posťažoval sa Taraba: Poviem vám, ako to bolo so Samsungom!
Správy
Kollár po ROZCHODE na adresu EX vtipkuje: Ďalšia REAKCIA Laury... Myslíš, že by sa to synovi páčilo?
Kollár po ROZCHODE na adresu EX vtipkuje: Ďalšia REAKCIA Laury... Myslíš, že by sa to synovi páčilo?
Prominenti
Erika Judínyová zatajila SVADBU! Nezistil to ani jej blízky človek
Erika Judínyová zatajila SVADBU! Nezistil to ani jej blízky človek
Prominenti

Domáce správy

Vládny špeciál s občanmi
AKTUÁLNE Šutaj Eštok oznámil dátumy prvých repatriačných letov na Blízky východ
Domáce
FOTO Opitá vodička spôsobila dopravnú
Opitá vodička spôsobila dopravnú nehodu, skončila v nemocnici
Domáce
Pri nehode štvorkolky v
Pri nehode štvorkolky v Dolnej Porube sa zranili dvaja muži
Domáce
Ministerstvo vnútra pošle tento týždeň tri repatriačné lety na Blízky východ
Ministerstvo vnútra pošle tento týždeň tri repatriačné lety na Blízky východ
Bratislava

Zahraničné

Francúzsky minister zahraničných vecí
Francúzsko je pripravené brániť spojencov v Perzskom zálive, tvrdí minister zahraničných vecí Barrot
Zahraničné
Rafael Grossi
Neexistujú náznaky, že by útoky v Iráne zasiahli jadrové zariadenia
Zahraničné
Satelitné snímky odhalili skazu
Satelitné snímky odhalili skazu v Dubaji: Masívne požiare v prístave pri slávnej Palme, dym zahalil luxusné štvrte!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Pilot F-15 sa stihol
MIMORIADNE V Kuvajte sa zrútili americké bojové lietadlá
Zahraničné

Prominenti

Tom Holland, Zendaya
TAJNÁ SVADBA?! Promi stylista šokoval Hollywood: Zendaya a Tom Holland sú vraj už MANŽELIA!
Zahraniční prominenti
Zuzana Vačková
Vačkovej BOJ s rakovinou: Nášteva onkológa... TOTO jej povedal!
Domáci prominenti
Georgina Rodriguez
SEXI snúbenica Ronalda sa vyzliekla: ODVÁŽNE FOTO v podprsenke a dole? Uff!
Zahraniční prominenti
Brit Awards. Na snímke
Kelly Osbourne DESÍ vzhľadom: Stráca sa pred očami... Už sa na seba nepodobá!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Má 102 rokov, bystrú
Má 102 rokov, bystrú myseľ a dnešný svet ho šokuje: Brian Barry prezradil, čo mu pomohlo prežiť celé storočie!
Zaujímavosti
Považujete sa za nefajčiara,
Považujete sa za nefajčiara, lebo si zapálite len v piatok? DRSNÝ BUDÍČEK od lekárky vás vyvedie z omylu!
Zaujímavosti
V posteli už mesiace
V posteli už mesiace ticho? Ak vaše telo dlhšie nepocítilo vášeň, pri najbližšom pokuse vás čaká TOTO! Nič príjemné...
Zaujímavosti
Toto robí banán s
Toto robí banán s vašou hladinou cukru v krvi
vysetrenie.sk

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

3 kľúčové komodity v plameňoch: Takto útok na Irán okamžite mení ceny plynu, ropy a zlata!
3 kľúčové komodity v plameňoch: Takto útok na Irán okamžite mení ceny plynu, ropy a zlata!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?
Stellantis po fiasku s elektromobilmi plánuje radikálne zmeny: Čo to znamená pre trnavskú automobilku?

Šport

Vojna na Blízkom východe zasiahla aj F1: Prebehne úvod novej sezóny podľa plánu?
Vojna na Blízkom východe zasiahla aj F1: Prebehne úvod novej sezóny podľa plánu?
Formula 1
VIDEO Šikovný gól aj veľké gesto fair play českého útočníka: Cítil by som sa ako idiot
VIDEO Šikovný gól aj veľké gesto fair play českého útočníka: Cítil by som sa ako idiot
Tipsport ELH
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Biatlon
VIDEO Nová sezóna a starý Messi: Argentínčan opäť dokázal, prečo je najlepším hráčom všetkých čias
VIDEO Nová sezóna a starý Messi: Argentínčan opäť dokázal, prečo je najlepším hráčom všetkých čias
Ostatné

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Aktuality
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
KarieraInfo.sk
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Bezmäsité jedlá
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Rady a tipy

Technológie

Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Armádne technológie
ChatGPT si o tebe pamätá viac, než si myslíš. Takto vymažeš históriu aj detaily, ktoré o tebe ukladá, a nastavíš, čo si o tebe môže pamätať
ChatGPT si o tebe pamätá viac, než si myslíš. Takto vymažeš históriu aj detaily, ktoré o tebe ukladá, a nastavíš, čo si o tebe môže pamätať
Bezpečnosť
Prečo vedci vyzývajú na opatrnosť pri bežnej zložke v semaglutide a Ozempicu
Prečo vedci vyzývajú na opatrnosť pri bežnej zložke v semaglutide a Ozempicu
Veda a výskum
Rusko nasadilo rekordných 328 riadených bômb. Front čelí zvýšenému vzdušnému tlaku
Rusko nasadilo rekordných 328 riadených bômb. Front čelí zvýšenému vzdušnému tlaku
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory

Pre kutilov

5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z Brit Awards 2026: Rosalía zažiarila v dramatickej haute couture, objavom roka je oslnivá Olivia Dean
Zahraničné celebrity
Róby z Brit Awards 2026: Rosalía zažiarila v dramatickej haute couture, objavom roka je oslnivá Olivia Dean
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Satelitné snímky odhalili skazu
Zahraničné
Satelitné snímky odhalili skazu v Dubaji: Masívne požiare v prístave pri slávnej Palme, dym zahalil luxusné štvrte!
Pilot F-15 sa stihol
Zahraničné
MIMORIADNE V Kuvajte sa zrútili americké bojové lietadlá
Vládny špeciál s občanmi
Domáce
AKTUÁLNE Šutaj Eštok oznámil dátumy prvých repatriačných letov na Blízky východ
bitcoin
Zahraničné
ÚTOK na Irán otriasa svetovými TRHMI! Plyn pre Európu je už drahší o 20 percent, raketovo rastie aj cena ropy

Ďalšie zo Zoznamu