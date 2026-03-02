Irán tvrdí, že zaútočil raketami na americkú základňu v Kuvajte

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi)
TEHERÁN/KUVAJT - Iránska armáda v pondelok oznámila, že jej pozemné a námorné sily zaútočili na americkú Leteckú základňu Alího as-Sálima v Kuvajte, ako aj na nepriateľské plavidlá v Indickom oceáne. Počas uplynulých hodín proti týmto cieľom vypálili 15 rakiet s plochou dráhou letu. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Ministerstvo obrany Kuvajtu v pondelok vyhlásilo, že na jeho území sa zrútilo „niekoľko“ amerických vojenských lietadiel. Príčiny incidentu vyšetruje spoločne s americkými partnermi. Nie je bezprostredne jasné, či sa lietadlá zrútili v dôsledku iránskych útokov.