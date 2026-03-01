Blízky východ má za sebou HOROROVÚ sobotu: Nočné údery v Dubaji, preplnené letiská a raketa len pár metrov od ľudí!

TEHERÁN - Azda každý priemerný Európan si nevie predstaviť, že začne prvý víkendový deň tým, že v jeho rodnom meste vybuchujú bytové domy, školy či vojenské objekty. Podobné momenty už niekoľko desaťročí však sledovali ľudia v Iráne, no údery zo soboty 28. feburára 2026 im navždy zostanú v pamäti. Po tvrdých úderoch nakoniec navždy stratili aj kontroverzného vodcu Alího Chameneího.
Všetko to začalo v ranných hodinách prvými údermi rakiet v Teheráne.
Neskôr obyvatelia natočili moment, kedy úlomky z rakety, ktorá nakoniec explodovala na zemi, padla len pár metrov od nich. V strachu utekali pred veľkou ohnivou guľou.
Netrvalo dlho a prišla odveta, ktorá pokračovala aj do noci. Konkrétne v Dubaji, kde Irán raketami útočil na populárne hotely. Medzitým sa jednotky preorientovali z rakiet na drony a použili aj tie.
Veľmi sklonovanou udalosťou bol aj zásah dievčenskej školy, kde prišlo o život vyše 70 ľudí.
Ľudia v týchto rezortoch uviazli na letiskách a keďže sa vzdušný priestor uzavrel, na termináloch to vyzeralo asi takto:
Drony útočili aj na letisku v Kuvajte.
Drony sa objavovali aj Dubaji.