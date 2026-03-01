Dráma v Bagdade: Demonštranti sa pokúšali vtrhnúť do Zelenej zóny k ambasáde USA

BAGDAD - Demonštranti sa v irackom hlavnom meste Bagdad v nedeľu pokúšali vtrhnúť do prísne stráženej Zelenej zóny, kde sa nachádza veľvyslanectvo Spojených štátov. Irackí lídri vrátane vplyvného šiitského duchovného Muktadu as-Sadra medzičasom vyjadrili ľútosť nad smrťou iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího, ktorý zahynul pri masívnom americko-izraelskom útoku na Teherán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ich pokusy boli doposiaľ zmarené, ale naďalej sa pokúšajú,“ dodal zdroj. Na videozáznamoch, ktoré kolovali na sociálnych sieťach, bolo vidieť demonštrantov hádžucich kamene na bezpečnostné zložky, ktoré reagovali slzotvorným plynom. Stovky ľudí mávali vlajkami proiránskej ozbrojenej skupiny, píše AFP.
Takzvaný Koordinačný rámec (Coordination Framework), vládnuca aliancia šiitských skupín v Iraku s rôznym stupňom väzieb na Irán, vyjadrila nad úmrtím „umučeného vodcu, ajatolláha Alího Chameneího“ hlboký smútok. Aliancia dodala, že jeho „krv zostane vodiacim svetlom pre všetky generácie“ a „kliatba bude naďalej navždy prenasledovať vražedných sionistov,“ dodala aliancia.
Sadr v súvislosti so smrťou Chameneího vyhlásil v krajine trojdňový smútok. Hlasné výbuchy boli medzitým v nedeľu skoro ráno počuť neďaleko letiska v irackom Arbíle, kde sú rpzmiestnené jednotky koalície vedenej USA v irackom autonómnom regióne Kurdistan, uviedol novinár agentúry AFP, podľa ktorého z letiska stúpal hustý čierny dym. V sobotu zostrelili sily koalície vedenej USA nad Arbílom niekoľko rakiet a dronov naložených výbušninami.