Američania cítia slabosť iránskeho režimu, chcú dopomôcť jeho zmene, analyzuje situáciu na Blízkom východe Taraba

Taraba sa vyjadril k téme Iránu. (Zdroj: TASR/AP Photo/Amir Kholousi, ISNA, YouTube/Tomáš Taraba • Vicepremiér SR)
BRATISLAVA/TEHERÁN - Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa vyjadril k situácii na Blízkom východe, kde v sobotu 28. februára 2026 udreli sily USA a Izraela. Výbuchy tam boli na dennom poriadku a dokonca je po smrti už aj ideový vodca Alí Chameneí. Taraba však podľa vlastných slov dobre vie, o čo Američanom ide.
"Podľa mňa na to netreba mať ani nejakú veľkú analytiku. Americká administratíva to nakoniec aj otvorene tlmočí, že im ide o zmenu režimu v Iráne. Vždy sa hovorí o nejakých jadrových zbraniach. Ale keď to poviem čisto racionálne, považujem to tak, že asi cítia slabosť iránskeho režimu. Chcú tomu dopomôcť," povedal vicepremiér Taraba novinárom.
Vicepremiér Tomáš Taraba sa vyjadruje k situácii v Iráne (Zdroj: YouTube/Tomáš Taraba • Vicepremiér SR)