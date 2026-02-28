MIMORIADNE odporúčanie diplomacie k Iránu: Slováci majú zvoliť okamžitý odchod, PRVÉ INFO o našich občanoch

BRATISLAVA – Občania Slovenskej republiky, ktorí sa aktuálne nachádzajú na území Izraela a Palestíny, by mali tieto krajiny bezodkladne opustiť. Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktoré na sociálnej sieti i na svojom webe informuje o mimoriadnej situácii v regióne Blízkeho východu v súvislosti s eskaláciou konfliktu.
„Ministerstvo sleduje a vyhodnocuje situáciu aj v spolupráci so Zastupiteľskými úradmi SR v Teheráne a Tel Avive, a v koordinácii s partnermi z EÚ posudzujeme prípadné ďalšie kroky. Bezprostrednou prioritou je bezpečnosť našich občanov,“ uviedlo MZVEZ SR. Vysvetľuje, že v súvislosti s útokom na Irán došlo k vážnemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie.
Slovenskí občania, o ktorých máme vedomosť, sú v poriadku
Topky oslovili rezort Juraja Blanára aj s tým, či im už úrady nahlásili nejaké obete alebo zranených občanov slovenského pôvodu. "Všetci občania SR, o ktorých má ministerstvo vedomosť, sú v bezpečí a v poriadku. Počet občanov v regióne Blízkeho východu môže byť vyšší vzhľadom na skutočnosť, že nie každý z nich využil pred cestou do regiónu možnosť dobrovoľnej registrácie," zareagoval rezort.
„Vzdušný priestor je uzatvorený, z krajiny je v súčasnosti možné odísť len po zemi. Občanom dôrazne odporúčame nepresúvať sa na letisko, ktoré môže byť cieľom odvetného útoku,“ píše rezort diplomacie o situácii v Izraeli. „Na odchod z krajiny je možné využiť hraničné priechody s Jordánskom a hraničný priechod s Egyptom,“ dodáva. Upozorňuje, že otváracie hodiny a ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke Správy izraelských letísk v časti „Land Borders“ (po výbere konkrétneho priechodu a možnosti Opening Hours).
Tým, ktorí sa na území Izraela a Palestíny nachádzajú a nemôžu ich bezpečne opustiť, odporúča rezort venovať maximálnu pozornosť vývoju bezpečnostnej situácie, sledovať miestne médiá, rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády a dôsledne zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny. „Občanom SR odporúčame nainštalovať si v mobilnom telefóne jednu z aplikácií, ktoré používateľov varujú pred nadchádzajúcimi útokmi. Ich zoznam a rovnako tak pokyny pre postup v prípade spustenia sirén sú bližšie špecifikované v zverejnenom cestovnom odporúčaní, ktoré je na webe rezortu,“ uviedlo ministerstvo.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie dostupné nonstop na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.