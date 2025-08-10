NEUVERITEĽNÝ bizár! Muž ukradol z obchodu trezor: TO, čo nasledovalo, prekvapilo aj ostrieľaných policajtov

PRAHA - V českej metropole došlo k bizarnému prípadu krádeže, keď muž ukradol trezor z nákupného centra a pokúsil sa ho otvoriť priamo pred budovou Prezídia polície ČR. Incident, ktorý sa odohral v piatok ráno, viedol k okamžitému zatknutiu páchateľa.
V piatok ráno sa v Prahe 7 odohral prípad, ktorý by sa dal označiť za priam neuveriteľný. Česká polícia informovala prostredníctvom sociálnych sietí o incidente, ktorý sa svojou bizarnoťou vymyká bežným predstavám o zlodejoch. Muž sa rozhodol ukradnúť trezor z miestneho nákupného centra, čo samo o sebe nie je neobvyklé. Avšak to, čo nasledovalo, prekvapilo aj ostrieľaných policajtov.
"Muž odcudzil z nákupného centra trezor, odniesol ho približne 200 metrov a začal skúmať jeho obsah. Čo čert nechcel, túto aktivitu robil priamo pred vstupnými dverami a teda pod kamerami do budovy Prezídia polície ČR," opisuje česká polícia. Celá jeho aktivita sa tak odohrávala pod dohľadom bezpečnostných kamier inštalovaných pri vchode do policajnej budovy.
Reakcia polície bola pochopiteľne okamžitá. Príslušníci Ochranného útvaru Polície ČR v spolupráci s pražskou pohotovostnou motorizovanou jednotkou rýchlo zasiahli a páchateľa zadržali. V súčasnosti prebiehajú úkony trestného konania, pričom vyšetrovatelia sa zameriavajú na zistenie podrobností o zadržanom mužovi a okolnostiach jeho činu.