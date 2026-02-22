Czoborová vyráža dych aj pred 60-kou: VIDEO v bikinách... Cíti sa o polovicu mladšie!

THAJSKO - Zora Czoborová (59) sa podelila so svojimi fanúšikmi záberom z dovolenky. Na sociálnej sieti zverejnila video v bikinách. A aj keď čochvíla oslávi jubileum, cíti sa o polovicu mladšie!
Zora Czoborová je už dlhé roky považovaná za inšpiráciu vo svete fitness. Svojou disciplínou, energiou a životným štýlom dokazuje, že vek je len číslo. Postavu jej závidia aj oveľa mladšie ročníky a mnohí obdivujú, v akej forme sa dokáže stále udržiavať.
Tesne pred šesťdesiatkou vyzerá priam famózne a je živým dôkazom toho, že aktívny životný štýl prináša dlhodobé výsledky. Najnovšie na seba opäť upozornila videom z dovolenky v Thajsku, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. V bikinách sa v ňom sebavedomo prechádza po pláži, pričom ju kamera sníma zozadu.
„Keď si spravíš videjko a v hlave ti ide film, že tvoja riť a telo vyzerá ako v 30tich. 59... Ale viete čo? F*ck off. Som zdravá, milovaná (najlepší manžel), plná energie, vo fitku idem bomby a chutí mi život," napísala k videu.