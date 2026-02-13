Farmári začali nočný protest: Prišli pred budovu parlamentu v Aténach

ATÉNY - Tisíce farmárov sa v piatok zhromaždili v centre Atén na nočnom proteste proti postupu vlády, ktorá podľa nich nerieši problémy ohrozujúce ich schopnosť pestovať plodiny. Farmári v desiatkach traktorov prišli k parlamentu, kde trúbili klaksónmi. Informuje správa agentúry AP.
Polícia zablokovala hlavné ulice v Aténach a sprevádzala kolónu traktorov v centre mesta na námestie Syntagma pred budovu parlamentu - miesto, kde sa tradične konajú protesty. Farmári tvrdia, že pred parlamentom budú celú noc. Farmári v Grécku mesiace protestujú proti vysokým výrobným nákladom, nízkym cenám za svoje výrobky a oneskoreniu pri vyplácaní dotácií podporovaných Európskou úniou.
Oneskorenie platieb
AP objasňuje, že oneskorenia platieb nastali v dôsledku toho, že orgány preverovali všetky žiadosti o poľnohospodárske dotácie po odhalení rozsiahlych podvodov. Protestujúci tvrdia, že tieto oneskorenia predstavujú kolektívne tresty, pričom farmári sa dostávajú do dlhov a nemôžu siať na svoje polia na budúcu sezónu. K protestom, ktoré sa začali v novembri, sa pridali aj chovatelia hospodárskych zvierat. Tí prišli o svoje stáda v dôsledku hromadného utratenia zvierat po vypuknutí ovčích a kozích kiahní.
Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa v januári po týždňoch blokád traktorov stretol so zástupcami poľnohospodárov. Vláda urobila rad ústupkov vrátane zníženia daní z pohonných hmôt a lacnejších cien elektrickej energie. Farmári však tvrdia, že vláda nerieši ich problémy. Predstaviteľ odborového zväzu poľnohospodárov regiónu Larissa Rizos Marudas povedal, že vláda má finančnú schopnosť vyriešiť problémy poľnohospodárskej komunity, „ale nemá politickú vôľu urobiť to“. V januári farmári v rámci protestu proti vysokým výrobným nákladom a dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a piatimi juhoamerickými štátmi 48 hodín blokovali cesty, mýtne stanice a križovatky.