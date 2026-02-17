Prezident Pellegrini odcestuje do Indie: Zúčastní sa na medzinárodnom samite o AI

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok odcestuje do Indie na pozvanie predsedu vlády Naréndru Módího, kde sa v Naí Dillí zúčastní na medzinárodnom samite o umelej inteligencii s názvom AI Impact Summit. Súčasťou pracovného programu hlavy štátu budú aj bilaterálne rokovania s Módím a prezidentkou Indie Draupadí Murmúovou. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Medzinárodný samit združuje svetových lídrov, predstaviteľov vlád, technologického sektora aj medzinárodných organizácií s cieľom diskutovať o bezpečnom, zodpovednom a inovatívnom rozvoji umelej inteligencie. Počas samitu sa prezident SR taktiež stretne s viacerými svetovými lídrami. „Návšteva potvrdzuje dôraz Slovenskej republiky na technologickú suverenitu, podporu inovácií a posilňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti moderných technológií,“ poznamenal odbor komunikácie.