Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Radikálni izraelskí osadníci zverejnili zoznam svojich útokov na Palestínčanov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

JERUZALEM - Radikálni izraelskí osadníci z hnutia Hilltop Youth vo štvrtok zverejnil zoznam svojich útokov na Palestínčanov, ktoré uskutočnili na Západnom brehu Jordánu v priebehu uplynulého mesiaca. V dokumente s názvom „Mesačný prehľad boja proti arabskému nepriateľovi vo Svätej zemi“ sa uvádza, že osadníci zapálili 29 vozidiel, podpálili 12 domov, poranili 40 Arabov, rozbili stovky okien a vyrúbali stovky olivovníkov v 33 mestách a dedinách. Informuje agentúra AFP.

Hilltop Youth je voľná sieť izraelských osadníkov, ktorú často tvoria malé skupiny tínedžerov, niekedy pod dohľadom dospelého. Na kopcoch Západného brehu si zakladajú nepovolené osady a následne sa snažia zastrašovaním a násilnými činnosťami vytlačiť Palestínčanov z oblastí v ich okolí. Zo zverejneného zoznamu útokov vypláva, že radikáli sa zamerali aj na dedinu Muchmas pri Ramalláhu. Neďaleká beduínska komunita musela oblasť nedávno opustiť pre neprestajné obťažovanie zo strany osadníkov. V stredu palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že po jednom z útokov v dedine zahynul 19-ročný Palestínčan.

Izrael okupuje Západný breh Jordánu

Údaje hnutia Hilltop Youth potvrdzujú prudký nárast násilia zo strany židovských osadníkov na celom Západnom brehu. Organizácia Spojených národov uviedla, že len v januári muselo v dôsledku zastrašovania a násilia svoje domovy opustiť takmer 700 Palestínčanov. Ide o najväčší počet vysídlených osôb od začiatku vojny v Pásme Gazy. Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. V židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne, tam však žije aj približne 500.000 Izraelčanov.

Viac o téme: Osadníciútok IzraelPalestína
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Marco Rubio
Americký minister Rubio navštívi Izrael: Stretne sa s Netanjahuom
Zahraničné
Bomba letí vo vzduchu
Hamas údajne spustil útok na Izrael rozoslaním emotikonov
Zahraničné
Generálny tajomník OSN António
Guterres vyzval Izrael na zrušenie opatrenia o pozemkoch na Západnom brehu
Zahraničné
Ilustračné foto
Útoky v Pásme Gazy: Hlásia najmenej 11 mŕtvych, Izrael hovorí o reakcii
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Thia Vittek takmer plakala od šťastia: Jej reakcia na cestu do Milána nemá chybu!
Thia Vittek takmer plakala od šťastia: Jej reakcia na cestu do Milána nemá chybu!
Prominenti
Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!
Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!
Prominenti
Na FAD STU v Bratislave sa koná zimná Noc architektúry a dizajnu
Na FAD STU v Bratislave sa koná zimná Noc architektúry a dizajnu
Správy

Domáce správy

FOTO Ilustračné foto
Značkové tenisky za 6 eur? PODVODNÝ e-shop láka na obrovské zľavy! Vydáva sa za ZNÁMY obchod
Domáce
undefined
Slovensko čaká snehová noc: V nížinách môže do rána pribudnúť 5 až 15 centimetrov
Domáce
FOTO Snowstorm in Finland.
Sneh stále bičuje západ: Bratislava je na tom najhoršie
Domáce
Krupina ukončila prvú etapu opravy cesty do priemyselnej zóny: Stovky ľudí ju využívajú denne
Krupina ukončila prvú etapu opravy cesty do priemyselnej zóny: Stovky ľudí ju využívajú denne
Banská Bystrica

Zahraničné

Zhodli sa! Venezuelský parlament
Zhodli sa! Venezuelský parlament jednohlasne prijal zákon o amnestii
Zahraničné
Radikálni izraelskí osadníci zverejnili
Radikálni izraelskí osadníci zverejnili zoznam svojich útokov na Palestínčanov
Zahraničné
Podporovatelia bývalého juhokórejského prezidenta
Exprezident Jun je odsúdený, ospravedlnil sa verejnosti: Ide o vyhlásenie stanného práva
Zahraničné
Severokórejský vodca Kim Čong-un
Po piatich rokoch sa opäť stretli: V KĽDR sa začal zjazd vládnucej Kórejskej strany práce
Zahraničné

Prominenti

Gábor Boráros s dcérkou
Mesiac po SMRTI Moniky Jákliovej (†31): Boráros ukázal dcére miesto nehody... Rozplakala sa!
Domáci prominenti
Liv Bielovič tak, ako
Liv Bielovič tak, ako ju boh stvoril: FOTO v bikinách... Nie som dokonalá!
Domáci prominenti
FOTO Juraj Loj kedysi: Och,
Juraj Loj kedysi: Och, takto vyzeral, kým sa stal sexsymbolom!
Osobnosti
Aktuálne FOTO vnútri! Zuzana Pravňanská
Legendárna Majka z Gurunu po 48 rokoch: Aha, TAKTO vyzerá detská hviezda DNES!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ZÁHADA stratených pások z
ZÁHADA stratených pások z Apolla 11 vyriešená! NASA konečne PRIZNALA, čo sa stalo s pôvodným záznamom
Zaujímavosti
Zabudnite na mýty z
Zabudnite na mýty z filmov pre dospelých: Vedci odhalili SKUTOČNÚ priemernú dĺžku prirodzenia! Budete prekvapení
Zaujímavosti
11 potravín, ktoré by
11 potravín, ktoré by mali jesť ľudia nad 55 rokov DENNE
vysetrenie.sk
Tianna Moon
Užívala liek na chudnutie a stalo sa niečo nečakané: Na hrudi jej narástlo OBRIE POPRSIE! TOTO je prekliatie
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?
Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Pýcha socialistického inžinierstva, ktorá vyschla: Pozrite si unikátne fotografie z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Pýcha socialistického inžinierstva, ktorá vyschla: Pozrite si unikátne fotografie z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Slovnaft beží na pol plynu a mení smer: Po odstavení Družby objednal ropu zo Saudskej Arábie, Nórska či Kazachstanu!
Slovnaft beží na pol plynu a mení smer: Po odstavení Družby objednal ropu zo Saudskej Arábie, Nórska či Kazachstanu!

Šport

Famózna Emma Zapletalová: Slovenská športovkyňa roka oslavuje ďalšie prestížne víťazstvo!
Famózna Emma Zapletalová: Slovenská športovkyňa roka oslavuje ďalšie prestížne víťazstvo!
Beh
ZOH 2026 Favorit z USA sa pred Slovenskom má na pozore: Po celý turnaj sú skvelí, bude to výzva
ZOH 2026 Favorit z USA sa pred Slovenskom má na pozore: Po celý turnaj sú skvelí, bude to výzva
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Strieborný medailista z Ruska to dokázal ako prvý: Všetci vedia, z akej krajiny som
ZOH 2026 Strieborný medailista z Ruska to dokázal ako prvý: Všetci vedia, z akej krajiny som
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 FOTO Chvíle hrôzy v Livigne: Namiesto boja o medaily desivý pád olympijskej šampiónky
ZOH 2026 FOTO Chvíle hrôzy v Livigne: Namiesto boja o medaily desivý pád olympijskej šampiónky
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Motivácia a inšpirácia
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Trendy na trhu práce
Päť najčastejších bariér, ktoré brzdia automatizáciu HR procesov
Päť najčastejších bariér, ktoré brzdia automatizáciu HR procesov
Svet personalistiky
Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Rady a tipy
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Bezmäsité jedlá

Technológie

Magnetický severný pól mení smer. Za jeho únikom stoja záhadné magnetické „bloby“ v jadre Zeme
Magnetický severný pól mení smer. Za jeho únikom stoja záhadné magnetické „bloby“ v jadre Zeme
Veda a výskum
Rusko stále hľadá náhradu za Starlink. Krajina zvažuje riešenie, ktoré znie ako z absurdnej komédie
Rusko stále hľadá náhradu za Starlink. Krajina zvažuje riešenie, ktoré znie ako z absurdnej komédie
Armádne technológie
Slnko vo fľaši: DNA inšpirovala organickú molekulu, ktorá dokáže uchovať energiu celé roky
Slnko vo fľaši: DNA inšpirovala organickú molekulu, ktorá dokáže uchovať energiu celé roky
Technológie
Vznikol web, kde si AI môže prenajať tvoje telo. Státisíce ľudí sa už zaregistrovali a ponúkajú svoje služby
Vznikol web, kde si AI môže prenajať tvoje telo. Státisíce ľudí sa už zaregistrovali a ponúkajú svoje služby
Umelá inteligencia

Bývanie

To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov

Pre kutilov

70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktorým sa do života vráti ich bývalý: Tu sú scenáre, ako to môže dopadnúť
Zábava
3 znamenia zverokruhu, ktorým sa do života vráti ich bývalý: Tu sú scenáre, ako to môže dopadnúť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
ŠOK v rebríčku bezpečnosti áut, NEČAKANÝ víťaz! Legendárne značky pohoreli, ktorú máte vy?
MIMORIADNY ONLINE Boje nekončia:
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Boje nekončia: Pri ukrajinskom dronovom útoku bol zabitý človek
Šialený kúsok bizarnej influencerky
Zahraničné
Šialený kúsok bizarnej influencerky (†51): Do úst si dala diabolského kraba, o niekoľko hodín bola mŕtva!
Ilustračné foto
Domáce
Značkové tenisky za 6 eur? PODVODNÝ e-shop láka na obrovské zľavy! Vydáva sa za ZNÁMY obchod

Ďalšie zo Zoznamu