Radikálni izraelskí osadníci zverejnili zoznam svojich útokov na Palestínčanov

JERUZALEM - Radikálni izraelskí osadníci z hnutia Hilltop Youth vo štvrtok zverejnil zoznam svojich útokov na Palestínčanov, ktoré uskutočnili na Západnom brehu Jordánu v priebehu uplynulého mesiaca. V dokumente s názvom „Mesačný prehľad boja proti arabskému nepriateľovi vo Svätej zemi“ sa uvádza, že osadníci zapálili 29 vozidiel, podpálili 12 domov, poranili 40 Arabov, rozbili stovky okien a vyrúbali stovky olivovníkov v 33 mestách a dedinách. Informuje agentúra AFP.
Hilltop Youth je voľná sieť izraelských osadníkov, ktorú často tvoria malé skupiny tínedžerov, niekedy pod dohľadom dospelého. Na kopcoch Západného brehu si zakladajú nepovolené osady a následne sa snažia zastrašovaním a násilnými činnosťami vytlačiť Palestínčanov z oblastí v ich okolí. Zo zverejneného zoznamu útokov vypláva, že radikáli sa zamerali aj na dedinu Muchmas pri Ramalláhu. Neďaleká beduínska komunita musela oblasť nedávno opustiť pre neprestajné obťažovanie zo strany osadníkov. V stredu palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že po jednom z útokov v dedine zahynul 19-ročný Palestínčan.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu
Údaje hnutia Hilltop Youth potvrdzujú prudký nárast násilia zo strany židovských osadníkov na celom Západnom brehu. Organizácia Spojených národov uviedla, že len v januári muselo v dôsledku zastrašovania a násilia svoje domovy opustiť takmer 700 Palestínčanov. Ide o najväčší počet vysídlených osôb od začiatku vojny v Pásme Gazy. Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. V židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne, tam však žije aj približne 500.000 Izraelčanov.