Medzi Izraelom a Hizballáhom vypukla de facto VOJNA: V hre je aj pozemná operácia v Libanone, vzdušný útok už začal

Situácia na severe Izraela v blízkosti hraníc s Libanonom (Zdroj: Facebook/N12)

Generálny tajomník OSN António Guterres varuje, že sa z juhu Libanonu môže stať druhá Gaza. Predstaviteľ EU pre otázky zahraničia Josep Borrel upozorňuje, že eskalácia je extrémne nebezpečná a znepokojivá a sme vo vojne takmer v plnom rozsahu. Predstavitelia USA tvrdia, že ani jedna zo strán konfliktu nemá pri tejto novej eskalácii napätia záujem o vojnu v plnom rozsahu, no Američania sa obávajú reakcie Iránu, ktorý je hlavným podporovateľom hnutia Hizballáh. Myslia si, že by sa do konfliktu mohol Irán zapojiť. Irán varoval Izrael pred nebezpečnými dôsledkami svojho konania a pred rizikom, že celý región uvrhne v širšiu vojnu. Zatiaľ sa však priamo do konfliktu nezapojil.

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján však v rozhovore pre CNN tvrdí, že Hizballáh nemôže byť v boji proti Izraelu sám. „Nemôže sa sám postaviť proti krajine, ktorú bránia, podporujú a zásobujú západné krajiny, európske krajiny a Spojené štáty americké."

מטוסי קרב השלימו כעת גל תקיפה שני החל משעות הבוקר.

בהכוונת פיקוד הצפון ואגף המודיעין, חיל האוויר תקף מטרות טרור של חיזבאללה בבקעא שבעומק לבנון ובמרחבים נוספים בדרום לבנון, בהן מבנים בהם אוחסנו אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות צבאיות נוספות>> pic.twitter.com/JdH02LOIVZ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 24, 2024

CNN cituje nemenovaného predstaviteľa izraelskej vlády, ktorý vysvetľuje, že cieľom Izraela je zabrániť Hizballáhu spojiť sa vo vojne s Hamasom a zaútočiť tak na Izrael spoločne. Operácia má však za cieľ tiež umožniť obyvateľom severnej časti Izraela vrátiť sa do svojich domovov bez obáv z ďalších útokov. Izrael tvrdí, že pri svojich pondelňajších náletoch cielil na „teroristickú“ infraštruktúru Hizballáhu, no videá z Libanonu ukazujú deštrukciu v rezidenčných štvrtiach.

Izrael pritom vysvetľuje, že útoky na obývané oblasti vykonáva preto, lebo Hizballáh práve do obývaných oblastí skrýva svoje vojenské zariadenia a využíva tak obyvateľov ako ľudské štíty. Vojenskí predstavitelia však tvrdili, že ich cieľom bolo čo najviac znížiť straty na životoch civilistov. Tvrdenia izraelských predstaviteľov podporujú videá zo zasiahnutých budov, kde po prvotnom zásahu vidieť sekundárne explózie naznačujúce výbuchy skrytej munície a zbraní. Izrael pokračoval v útokoch aj v noci z pondelka na utorok.

Masívne útoky na juhu Libanonu prinútili podľa predstaviteľa Libanonu pri OSN viac ako 100-tisíc ľudí na útek z domovov. Videá z krajiny ukazujú zničené domy, prázdne mestá a zablokované dopravné tepny v oboch smeroch vďaka ľuďom snažiacim sa ujsť z dosahu bombardovania. Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanyahu vysvetľoval v televíznom príhovore obyvateľom Libanonu, že jeho krajina nie je vo vojne s nimi, ale s hnutím Hizballáh. Kvôli eskalujúcim konfliktom zrušili aerolinky Wizz Air a British Airways lety do Izrealu.