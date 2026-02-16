Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

HZS zachránila českých turistov v Nízkych Tatrách: Vyčerpaní a podchladení uviazli pri Zámostskej hole

Uviaznutá trojica turistov v oblasti Zámostskej hole. Zobraziť galériu (3)
Uviaznutá trojica turistov v oblasti Zámostskej hole. (Zdroj: hzs.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARTIZÁNSKA ĽUPČA - Horská záchranná služba (HZS) v nedeľu (15. 2.) v Nízkych Tatrách pomáhala trom vyčerpaným a podchladeným českým turistom vo veku 48, 47 a 16 rokov. Po náročnom celodennom postupe v oblasti Zámostskej hole uviazli. Ako HZS informovala na webe, turisti prechádzali v silnom nárazovom vetre a snežení z Hiadeľského sedla smerom k útulni pod vrchom Chabenec.

Uviaznutá trojica turistov v oblasti Zámostskej hole.
Zobraziť galériu (3)
Uviaznutá trojica turistov v oblasti Zámostskej hole.  (Zdroj: hzs.sk)

HZS kontaktovali prostredníctvom Aplikácie HZS, vďaka čomu boli v teréne ihneď lokalizovaní. „Turisti si na mieste zhotovili provizórny bivak, ktorý ich do príchodu záchranárov chránil pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami,“ priblížili z HZS.

Uviaznutá trojica turistov v oblasti Zámostskej hole.
Zobraziť galériu (3)
Uviaznutá trojica turistov v oblasti Zámostskej hole.  (Zdroj: hzs.sk)

Ôsmi horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry - Jasná uviaznutú trojicu po príchode na miesto zateplili, ponúkli im teplé nápoje a doplnili im energiu v podobe rýchlych cukrov. Následne spolu v neskorých nočných hodinách zostúpili na chatu v osade Magurka, kde im bolo poskytnuté ubytovanie.

Viac o téme: TuristiPodchladenieUviaznutieHZSNízke Tatry
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Horskí záchranári pomáhali pod
Horskí záchranári pomáhali pod Babou horou vyčerpanému poľskému turistovi
Domáce
FOTO Zásah v Malej Fatre:
Zásah v Malej Fatre: 43-ročná česká turistka sa pošmykla, bolestivo si zranila ruku
Domáce
Lavínové riziko v Tatrách
Lavínové riziko v Tatrách stúplo: Platí až tretí stupeň ohrozenia
Domáce
FOTO Dráma na horách: FOTO
Dráma na horách: FOTO Pri páde lavíny sa zranil 51-ročný turista, zasahovali horskí záchranári
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Valentínske video Rytmusa a Jasminy Alagič
Valentínske video Rytmusa a Jasminy Alagič
Prominenti
Andrea Verešová na móle so synom Danielom
Andrea Verešová na móle so synom Danielom
Prominenti
Vodiči hlásia z Bratislavy neupravené cesty
Vodiči hlásia z Bratislavy neupravené cesty
Správy

Domáce správy

FOTO Rubiov odlet z Bratislavy
Rubiov odlet z Bratislavy pôsobil MEGALOMANSKY: Dlhočizné kolóny na letisku a maximálny dopravný pretlak!
Domáce
FOTO Požiar opustenej budovy v
Požiar opustenej budovy v Senci zastavil vlaky: Hasiči zasahovali s termokamerou a vodou
Domáce
FOTO Uviaznutá trojica turistov v
HZS zachránila českých turistov v Nízkych Tatrách: Vyčerpaní a podchladení uviazli pri Zámostskej hole
Domáce
Podvodník pripravil seniorov zo Stropkova o viac ako 54 000 eur – polícia varuje pred falošnými príbehmi
Podvodník pripravil seniorov zo Stropkova o viac ako 54 000 eur – polícia varuje pred falošnými príbehmi
Prešov

Zahraničné

Ilustračné foto
Chorvátsko ponúka pomoc Slovensku a Maďarsku: Ropovod Adria pripravený na bezpečný tranzit ropy
Zahraničné
Libanonský prezident Džúzíf Awn
Nemecký prezident Steinmeier vyzval Libanon, aby pokračoval v odzbrojovaní Hizballáhu
Zahraničné
Iránsky minister zahraničných vecí
MAAE ukončila rokovania s Iránom pred jeho schôdzkou s vyjednávačmi USA
Zahraničné
Ľudia skúmajú škody spôsobené
Počet obetí cyklónu Gezani na Madagaskare stúpol na 59: Ďalších 15 ľudí je stále nezvestných
Zahraničné

Prominenti

Raper Ego po prevalení
Raper Ego po prevalení VEĽKEJ KRÍZY v manželstve: Nahral pieseň o ROZCHODE!
Domáci prominenti
Americká herečka a komička
Trpká príchuť samoty: Amy Schumer oslávila prvý Valentín bez manžela v slzavom kútiku!
Zahraniční prominenti
Belohorcová SEXI ako nikdy
Belohorcová SEXI ako nikdy predtým: Ukázala BOŽSKÉ telo... Mínus 20 rokov
Domáci prominenti
Dana Eden
TRAGÉDIA počas nakrúcania seriálového hitu: Producentku (†52) našli mŕtvu v hotelovej izbe!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Prezradil NAJVÄČŠIE rodinné tajomstvo? Celé detstvo bolo veľké KLAMSTVO! Dedko nebol poctivý pracant, ale MAFIÁN
Zaujímavosti
ZÁHADA z čias druhej
ZÁHADA z čias druhej svetovej vojny: Holub doručil KÓD, ktorý je aj po 80 rokoch NEPREKONATEĽNÝ! Dokážete to rozlúštiť?
Zaujímavosti
Moldavskí hobiti: V Rogojeni
Moldavskí hobiti: V Rogojeni žijú v unikátnych domoch, dedina však vymiera
dromedar.sk
jaskynný komplex Gorham’s Cave
Prepíše tento objav dejiny ľudstva? Vedec odhalil 40-tisíc rokov starý kód, ktorý spája Egypt s celým svetom!
Zaujímavosti

Dobré správy

Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí hokejisti na ZOH? Pozrite si, aká skvelá cena na vás čaká
sportky.sk

Ekonomika

Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!
Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!
Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!

Šport

ZOH 2026 Slalom, ktorý sa zapíše do histórie: Poznáme olympijského víťaza, extrémne bizarné preteky
ZOH 2026 Slalom, ktorý sa zapíše do histórie: Poznáme olympijského víťaza, extrémne bizarné preteky
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Pozícia, o ktorej sme ani nesnívali: Slovensko má pred štvrťfinále jednu veľkú výhodu
ZOH 2026 Pozícia, o ktorej sme ani nesnívali: Slovensko má pred štvrťfinále jednu veľkú výhodu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Kedy bude hrať Slovensko štvrťfinále? Poznáme program, nešťastná kolízia so slalomom Petry Vlhovej
ZOH 2026 Kedy bude hrať Slovensko štvrťfinále? Poznáme program, nešťastná kolízia so slalomom Petry Vlhovej
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Tlak? Pre Slafkovského cudzí pojem, hviezda Slovenska exceluje pod žiarou reflektorov
ZOH 2026 Tlak? Pre Slafkovského cudzí pojem, hviezda Slovenska exceluje pod žiarou reflektorov
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy

Kariéra a motivácia

Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Rady, tipy a triky
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
Získaj prácu
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Pracovné prostredie
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Výber receptov
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Cestoviny

Technológie

„Americké stíhačky F-35 možno jailbreaknúť podobne ako iPhone,“ hovorí holandský minister obrany Gijs Tuinman
„Americké stíhačky F-35 možno jailbreaknúť podobne ako iPhone,“ hovorí holandský minister obrany Gijs Tuinman
Armádne technológie
TikTok čelí vyšetrovaniu pre návykový dizajn. EÚ chce zasiahnuť proti nekonečnému scrollovaniu
TikTok čelí vyšetrovaniu pre návykový dizajn. EÚ chce zasiahnuť proti nekonečnému scrollovaniu
Správy
Microsoft sa opäť činil: Po najnovšom update Windows užívateľom naskakuje „obrazovka smrti“ a nejde Wi-Fi: Čo robiť, keď máš tieto problémy aj ty?
Microsoft sa opäť činil: Po najnovšom update Windows užívateľom naskakuje „obrazovka smrti“ a nejde Wi-Fi: Čo robiť, keď máš tieto problémy aj ty?
Návody
Bez čipu v hlave: Tento počítač dokáže čítať mozgové signály bez operácie. Stačí čiapka a AI
Bez čipu v hlave: Tento počítač dokáže čítať mozgové signály bez operácie. Stačí čiapka a AI
Technológie

Bývanie

Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie

Pre kutilov

Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sú magnetom na lásku: Partnerov priťahujú bez akejkoľvek námahy
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú magnetom na lásku: Partnerov priťahujú bez akejkoľvek námahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rubiov odlet z Bratislavy
Domáce
Rubiov odlet z Bratislavy pôsobil MEGALOMANSKY: Dlhočizné kolóny na letisku a maximálny dopravný pretlak!
Olympiáda 2026 Lašák v
Domáce
Olympiáda 2026 Lašák v Miláne neveril vlastným očiam: Drsný odkaz na Slovensko! Odborník mu naložil faktami
AKTUÁLNE Na R1 sa
Domáce
AKTUÁLNE Na R1 sa zrazilo auto s nákladiakom! VIDEO Úsek je NEPREJAZDNÝ
Počasie ochromilo dopravu: VIDEO
Domáce
Počasie ochromilo dopravu: VIDEO Sneh a poľadovica! Hlásia nehody, šmýkajúce sa autobusy a kamióny, NEPREJAZDNÉ úseky

Ďalšie zo Zoznamu