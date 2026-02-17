V Novom Sade protestovali študenti: Došlo k útoku, traja sú zranení

NOVÝ SAD - Najmenej traja ľudia utrpeli v pondelok poranenia pri útoku prívržencov vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS) na protestujúcich študentov v Novom Sade. Informuje správa agentúry HINA.
Na videách šíriacich sa na sociálnych sieťach vidieť maskovaných mužov, ktorí udierajú protestujúcich študentov. Miestny novinár Žarko Bogosavljevič pre televíznu stanicu N1 uviedol, že mu muži bránili v nakrúcaní videí z útoku. Incident sa stal pred podujatím v mestskom divadle pri príležitosti 200 rokov od založenia Matice srbskej. Zúčastniť sa na ňom mal pôvodne aj prezident Aleksandar Vučič, svoju účasť však neskôr odriekol pre plánovanú cestu do Indie.
Študenti pred divadlom ohlásili protest a vyzvali občanov pridať sa k nim. Polícia nasadila v centre mesta ťažkoodencov a snažila sa prívržencov SNS oddeliť od protestujúcich študentov. Opozičná Sloboda a spravodlivosť (SSP) tvrdí, že niektorých útočníkov spoznala a ide o známych „režimových násilníkov a straníckych lojalistov“.