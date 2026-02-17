Utorok17. február 2026, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír, Jaromíra

Ničivý požiar v Neapole: Vyhorelo divadlo Sannazaro, škody sú rozsiahle

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NEAPOL - Rozsiahly požiar v utorok zdevastoval divadlo Sannazaro v centre talianskeho Neapola. Informuje správa agentúry ANSA.

„Škody sú rozsiahle. Divadlo je, žiaľ, úplne zničené,“ povedal novinárom šéf miestneho hasičského zboru Giuseppe Paduano. Pri otázke, čo z divadla zostalo, odpovedal, že „nie veľa“. Požiar okrem divadla zachvátil aj viacero okolitých budov. „Vnútri je stále niekoľko malých požiarov, ktoré uhasíme čoskoro. Na určenie príčiny je ešte priskoro. Uhasme najskôr plamene a potom to posúdime,“ dodal. Niekoľko ľudí sa v dôsledku požiaru priotrávilo po nadýchaní dymu.

Viac o téme: PožiarNeapolDivadloSannazaro
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Juraj Blanár
Blanár navštívil jedinú slovenskú školu v Taliansku
Zahraničné
premiérka Giorgia Meloniova
Meloniová otvorene: Taliansko sa zapojí do Rady mieru len ako pozorovateľská krajina
Zahraničné
Olympiáda 2026 Obrovský TRAPAS
Olympiáda 2026 Obrovský TRAPAS organizátorov v Taliansku: Šampiónom sa v rukách rozpadávajú medaily!
Zahraničné
Zmeny na talianskom ostrove
Zmeny na talianskom ostrove Capri! Úrady sprísňujú pravidlá pre turistov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Generálna riaditeľka AŠPNB Lisová a minister priemyslu a obchodu Havlíček na konferencii o nájomnom bývaní
Generálna riaditeľka AŠPNB Lisová a minister priemyslu a obchodu Havlíček na konferencii o nájomnom bývaní
Správy
Polícia chytila vodiča ukradnutého Audi Q5 na diaľnici, nemal šancu
Polícia chytila vodiča ukradnutého Audi Q5 na diaľnici, nemal šancu
Správy
Bývanie sa stalo luxusom, trh nič nevyriešil a v tomto zlyhal, uviedol Fico
Bývanie sa stalo luxusom, trh nič nevyriešil a v tomto zlyhal, uviedol Fico
Správy

Domáce správy

V prípade prelezenia plota
V prípade prelezenia plota Mikulca odzneli záverečné reči: Ako to dopadlo?
Domáce
Predseda vlády SR Robert
Ceny stále rastú! Bývanie sa stalo luxusom: Trh nič nevyriešil a v tomto zlyhal, uviedol Fico
Domáce
FOTO Policajná akcia Cézar: V
Policajná akcia Cézar: V Poprade zaistili mimoriadne veľké množstvá anabolík
Domáce
Pre chrípku zostávajú v Nitrianskom kraji zatvorené viaceré školy aj nemocnice
Pre chrípku zostávajú v Nitrianskom kraji zatvorené viaceré školy aj nemocnice
Nitra

Zahraničné

Petr Pavel
Bude Pavel kandidovať? Vnútorne by nechcel, ale ak bude dopyt, silno to zváži
Zahraničné
undefined
Ničivý požiar v Neapole: Vyhorelo divadlo Sannazaro, škody sú rozsiahle
Zahraničné
FOTO Obrovská tragédia v Tatrách:
Obrovská tragédia v Tatrách: Najprv falošná nádej zúfalej rodine, potom ŠOK! Hrozné, kde nezvestného mladíka našli
Zahraničné
Zomrel americký černošský pastor
Smutná správa z USA: Vo veku 84 rokov zomrel bojovník za občianske práva Jackson
Zahraničné

Prominenti

Otvorenie zábavného parku. Na
ŠOKUJÚCE SLOVÁ herečky Moniky Szabó: Dcéra skončila s krvavým ÚRAZOM, ale... Malo to VÝHODU!
Domáci prominenti
Vyhodili ju vraj zo
Vyhodili ju vraj zo školy kvôli ŠIKANE: Dcéra (21) slávnych rodičov sa OBHAJUJE!
Zahraniční prominenti
Verejná rozlúčka s Janou
Verejná rozlúčka s Janou Brejchovou (†86), ale... Rodina ju už TAJNE POCHOVALA!
Domáci prominenti
Nancy Guthrie
Pátranie po NEZVESTNEJ MAME známej moderátorky: Polícia nemá pre rodinu dobré správy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kapitán lietadla prehovoril o
Kapitán lietadla prehovoril o UFO: Videl som veci, ktoré sa objavili odnikiaľ! PRAVDA je však iná, než čakáte
Zaujímavosti
Rebrík do neba a
Rebrík do neba a zjazdovky bez konca: Ako si užiť zimu v najvychytenejšom regióne Álp
dromedar.sk
Na oblohe sa odohrá
Na oblohe sa odohrá ÚKAZ, aký neuvidíte roky: ŠESŤ planét sa zoradí priamo pred vašimi očami! Vieme, kedy a kam sa pozerať
Zaujímavosti
Análny lekár šokuje: Tento
Análny lekár šokuje: Tento ZLOZVYK na toalete robíte aj vy! Toaletný papier vám viac ŠKODÍ, než pomáha
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk

Ekonomika

Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!

Šport

ZOH 2026 Slovensko čaká na štvrťfinálového súpera: Online prenos z osemfinále Nemecko – Francúzsko
ZOH 2026 Slovensko čaká na štvrťfinálového súpera: Online prenos z osemfinále Nemecko – Francúzsko
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 O štvrťfinále proti Slovensku nezabojuje: Porušenie olympijského ducha a predčasný koniec
ZOH 2026 O štvrťfinále proti Slovensku nezabojuje: Porušenie olympijského ducha a predčasný koniec
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Pozor, v olympijskom programe nastala zmena: O 17:00 padne ďalšie zásadné rozhodnutie
ZOH 2026 Pozor, v olympijskom programe nastala zmena: O 17:00 padne ďalšie zásadné rozhodnutie
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Novinky
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava

Kariéra a motivácia

Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
O práci s humorom
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Trendy na trhu práce
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Zaujímavé pracovné ponuky
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Výber receptov
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Výber receptov

Technológie

Nový krvný test by mohol odhaliť rakovinu ešte skôr, než ju ukážu CT snímky. Zachytiť by sme ju mohli v zárodkoch
Nový krvný test by mohol odhaliť rakovinu ešte skôr, než ju ukážu CT snímky. Zachytiť by sme ju mohli v zárodkoch
Veda a výskum
Fyzik vypočítal, kedy sa môže vesmír skončiť opačným veľkým treskom. Bude to náš súdny deň?
Fyzik vypočítal, kedy sa môže vesmír skončiť opačným veľkým treskom. Bude to náš súdny deň?
Veda a výskum
Šesť krajín vyvíja raketu s doletom 500 km. Európa buduje schopnosť zasiahnuť hlboko do územia protivníka
Šesť krajín vyvíja raketu s doletom 500 km. Európa buduje schopnosť zasiahnuť hlboko do územia protivníka
Výzbroj a zbrane
Je smrť naozaj finálnou hranicou života? Objav „súmraku vedomia“ naznačuje, že to tak nemusí byť
Je smrť naozaj finálnou hranicou života? Objav „súmraku vedomia“ naznačuje, že to tak nemusí byť
Veda a výskum

Bývanie

Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci

Pre kutilov

Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
Náradie
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Topmodelka Adriana Sklenaříková otvorene: Jediné, čo dnes ľutujem...
Zahraničné celebrity
Topmodelka Adriana Sklenaříková otvorene: Jediné, čo dnes ľutujem...
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovská tragédia v Tatrách:
Zahraničné
Obrovská tragédia v Tatrách: Najprv falošná nádej zúfalej rodine, potom ŠOK! Hrozné, kde nezvestného mladíka našli
Obrovský zvrat vo vojne
Zahraničné
Obrovský zvrat vo vojne na Ukrajine! Armáda získala za pár dní naspäť územie, o ktoré Rusi bojovali mesiace
MIMORIADNE Vážna nehoda na
Domáce
MIMORIADNE Vážna nehoda na Liptove! Zrážka autobusu s kamiónom, jeden mŕtvy a desiatky zranených: Mrazivé FOTO
Nečakané okolnosti úmrtia rómskeho
Domáce
Nečakané okolnosti úmrtia rómskeho kráľa: Do srdcového ústavu po jeho skone nabehli POLICAJTI!

Ďalšie zo Zoznamu