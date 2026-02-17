Ničivý požiar v Neapole: Vyhorelo divadlo Sannazaro, škody sú rozsiahle

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
NEAPOL - Rozsiahly požiar v utorok zdevastoval divadlo Sannazaro v centre talianskeho Neapola. Informuje správa agentúry ANSA.
„Škody sú rozsiahle. Divadlo je, žiaľ, úplne zničené,“ povedal novinárom šéf miestneho hasičského zboru Giuseppe Paduano. Pri otázke, čo z divadla zostalo, odpovedal, že „nie veľa“. Požiar okrem divadla zachvátil aj viacero okolitých budov. „Vnútri je stále niekoľko malých požiarov, ktoré uhasíme čoskoro. Na určenie príčiny je ešte priskoro. Uhasme najskôr plamene a potom to posúdime,“ dodal. Niekoľko ľudí sa v dôsledku požiaru priotrávilo po nadýchaní dymu.