Manželke sa vyhrážal zabitím! Polícia obvinila 69-ročného muža

TASR

SABINOV - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania obvinil poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Drienove 69-ročného muža. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„V sobotu (14. 2.) večer sa mal vyhrážať manželke zabitím. Vraj keď príde žena domov, skončí s jej životom. Muž svoje agresívne a konfliktné správanie smeroval aj na ďalšieho člena rodiny, vraj ho podreže a dá do kufra,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž mal pri vyhrážkach pri sebe nôž. Podľa Ligdayovej išlo o konanie závažnejším spôsobom a na chránenej osobe. Muž skončil v cele policajného zaistenia.

