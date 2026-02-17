Manželke sa vyhrážal zabitím! Polícia obvinila 69-ročného muža

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
SABINOV - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania obvinil poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Drienove 69-ročného muža. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„V sobotu (14. 2.) večer sa mal vyhrážať manželke zabitím. Vraj keď príde žena domov, skončí s jej životom. Muž svoje agresívne a konfliktné správanie smeroval aj na ďalšieho člena rodiny, vraj ho podreže a dá do kufra,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž mal pri vyhrážkach pri sebe nôž. Podľa Ligdayovej išlo o konanie závažnejším spôsobom a na chránenej osobe. Muž skončil v cele policajného zaistenia.