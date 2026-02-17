Inšpektori práce v Nitre vykonali kontroly: Odhalili nelegálnu prácu v gastroprevádzkach

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
NITRA - Inšpektorát práce Nitra vykonal od začiatku tohto roka pravidelné súčinnostné kontroly s príslušníkmi cudzineckej polície Nitra v gastroprevádzkach a nechtových štúdiách v Nitrianskom kraji. Kontroly boli zameraná na odhaľovanie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a na overenie splnenia podmienok na zamestnávanie cudzincov, informoval Národný inšpektorát práce.
V rámci súčinnostných kontrol inšpektori práce skontrolovali v Nitrianskom kraji 28 fyzických osôb. U šiestich z nich bolo zistené podozrenie z porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Išlo najmä o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pochádzali z Vietnamu a Číny.