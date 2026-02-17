Pripravte sa na leto: Aké hardvérové procedúry môžete ešte podstúpiť do jari

Hardvérová kozmetológia pomáha komplexne zlepšiť stav pokožky bez chirurgických zákrokov. V zime a na jar reaguje pokožka lepšie na procedúry hlbokej stimulácie, pretože vplyv ultrafialového žiarenia je minimálny. Hardvérové omladenie vykonané v zime alebo na jar prináša maximálny a očakávaný efekt do leta.
Morpheus a Lumecca – najlepšie procedúry pre tvár a telo, ale nie na leto
V medicínskom centre Doktorpro Bratislava vykonávajú procedúry hardvérovej kozmetológie zamerané na hlbokú obnovu tkanív a omladenie pokožky. Medzi metódy používané v medicínskom centre patria Morpheus8 a Lumecca.
Morpheus 8 umožňuje napnúť a omladiť pokožku vďaka frakčnému rádiofrekvenčnému mikroneedlingu (RF lifting). Ako funguje Morpheus 8:
- Počas procedúry tenké ihly vytvárajú mikrootvory a súčasne prenášajú rádiovú energiu do hlbokých vrstiev dermis.
- Tento proces zlepšuje krvný obeh a hlboko prehrieva dermu.
- Tepelný efekt spúšťa syntézu kolagénu a elastínu – proteínov zodpovedných za pružnosť pokožky.
S vekom sa produkcia kolagénu a elastínu znižuje, čo vedie k zníženiu tonusu pokožky a vzniku vrások. Rádiofrekvenčná energia, ktorá dosahuje teplotu 50–75 °C v hlbokých vrstvách dermis, aktivuje obnovu vlákien a regeneračné procesy. V prístroji sa používa trojpólový systém prenosu rádiofrekvenčnej energie. Impulz prechádza cez tri elektródy a rovnomerne distribuuje energiu do rôznych vrstiev dermu.
Lumecca umožňuje zlepšiť tón a textúru pokožky, znížiť pigmentáciu a cievne zmeny pomocou intenzívneho pulzného svetla (IPL-fotoomladenie). Ako funguje Lumecca:
- Počas procedúry prístroj vysiela krátke svetelné impulzy určitej dĺžky vlny.
- Energia svetla je absorbovaná chromoforami pokožky – melanínom v pigmentových oblastiach a hemoglobínom v cievach.
- Energia sa premieňa na teplo, ktoré ničí nadbytočný pigment a zmenené cievne štruktúry bez poškodenia tkanív.
Tepelný efekt stimuluje obnovu dermy. Lumecca umožňuje individuálne nastaviť parametre impulzu (dĺžku vlny, výkon a trvanie) v závislosti od vlastností pokožky a chladiaci systém chráni povrch dermy.
Morpheus 8 a Lumecca hlboko omladzujú pokožku, avšak po procedúrach sa stáva citlivejšou na ultrafialové žiarenie. Preto sa odporúča absolvovať kurz v zime alebo na jar, keď je slnečná aktivita minimálna.
(Zdroj: Morpheus 8)
Prečo je na jar už neskoro: ako slnko ovplyvňuje pokožku po procedúrach
Po procedúrach Morpheus 8 a Lumecca je pokožka dočasne citlivejšia (kvôli aktívnej regenerácii, zvýšenému krvnému obehu a stimulácii bunkových procesov). S nárastom slnečnej aktivity na konci jari sa zvyšuje riziko nežiaducich reakcií. Dôvody, prečo sa po absolvovaní kúry Lumecca a Morpheus 8 neodporúča pobyt na slnku:
- ultrafialové žiarenie môže spomaliť obnovu a regeneráciu tkanív;
- môžu sa objaviť pigmentové škvrny a nerovnomerný tón pleti;
- zvýši sa riziko podráždenia a zápalových reakcií.
Zvýšená slnečná aktivita môže spomaliť regeneráciu pokožky po procedúrach. Preto je lepšie podstúpiť procedúry hardvérovej kozmetológie, ktoré pôsobia na hlboké vrstvy dermy, pred začiatkom obdobia aktívneho slnka.
Čo ponúkajú Morpheus a Lumecca: výsledky, ktoré uvidíte do leta
Procedúry hardvérovej kozmetológie pre tvár umožňujú zlepšiť vzhľad pokožky do leta. Výsledky, ktoré prináša Morpheus 8 v kozmetológii, môžu zahŕňať:
- zmenšenie pórov;
- vyhladenie jemných vrások;
- zvýraznenie a spevnenie kontúr tváre.
RF lifting pomocou Morpheus 8 umožňuje znížiť jazvy po akné. Okrem toho procedúra zvyšuje pružnosť a pevnosť dermy.
Procedúra hardvérovej starostlivosti o tvár pomocou Lumecca umožňuje znížiť pigmentáciu a cievne prejavy a vyrovnávať tón pleti. Procedúra umožňuje aj zlepšiť stav pokožky po akné a vzhľad dermy.
- reklamná správa -