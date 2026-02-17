Konflikt pred rodinným domom! Polícia obvinila 33-ročného útočníka

LEVOČA - Polícia obvinila 33-ročného útočníka, ktorý v jednej z obcí v Levočskom okrese po fyzickom útoku spôsobil ťažkú ujmu na zdraví 40-ročnému mužovi. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že medzi oboma mužmi došlo v sobotu (14. 2.) v nočných hodinách k slovnému konfliktu pred rodinným domom.
„Incident vyústil do fyzického útoku s následkami. Zo strany mladšieho muža voči staršiemu najskôr padli vyhrážky zabitím, potom s otváracím nožom sa snažil bodnúť ho do hrudníka. Napadnutý muž sa bránil a útok odvrátil,“ priblížila hovorkyňa. Útočníka polícia zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade po získaní dôkaznej situácie voči nemu vzniesol obvinenie zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.