Šok na mládežníckom hokejovom zápase: Došlo k streľbe! Zahynuli najmenej traja ľudia

PROVIDENCE - Traja ľudia vrátane podozrivého útočníka zahynuli v pondelok pri streľbe počas mládežníckeho hokejového zápasu v severovýchodnej časti amerického štátu Rhode Island. Ďalších troch ľudí hospitalizovali v kritickom stave, uviedli tamojšie úrady. Informuje správa agentúry AP a stanice Sky News.
„Zdá sa, že išlo o cielený čin, pravdepodobne pre rodinný spor,“ povedala policajná náčelníčka mesta Pawtucket Tina Goncalvesová. Podrobnosti o podozrivom ani vek obetí nespresnila, pravdepodobne však išlo o dospelé osoby.
UPOZORNENIE Video nevhodné pre citlivé a maloleté osoby
Vyšetrovatelia sa podľa nej naďalej snažia zrekonštruovať priebeh incidentu a vypočuť svedkov. Pred štadiónom bolo vidieť rodiny a mladých hokejistov ešte v dresoch, ako sa objímajú pred nástupom do autobusu, ktorý ich odviezol z miesta. Okolité cesty uzavreli, v oblasti zasahoval veľký počet policajtov a nad miestom prelietavali vrtuľníky. Na zázname zo zápasu, ktorý koluje na sociálnych sieťach, je podľa agentúry AFP počuť najmenej 12 výstrelov.