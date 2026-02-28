Sobota28. február 2026, meniny má Zlatica, zajtra Albín

Útoky na Irán zasiahli leteckú dopravu: Lufthansa ruší lety na Blízky východ

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM - Útok Izraela a USA na Irán významne ovplyvňuje leteckú dopravu, uviedla v sobotu agentúra DPA. Letecká spoločnosť Lufthansa pozastavila viacero letov na Blízky východ. Lety do izraelského Tel Avivu, libanonského Bejrútu, jordánskeho Ammánu, irackého Irbílu a iránskej metropoly Teherán sú s okamžitou platnosťou zrušené - zatiaľ do 7. marca.

Pozastavenie letov do Tel Avivu do 7. marca oznámila podľa agentúry AFP aj letecká spoločnosť Swiss International Airlines. Do 7. marca zároveň nebude možné využívať vzdušný priestor Izraela, Libanonu, Jordánska, Iraku a Iránu, dodala Lufthansa prostredníctvom svojho hovorcu s tým, že v sobotu a nedeľu budú zrušené aj spojenia s Dubajom a Abú Zabí.

Cestujúci, ktorých sa tieto opatrenia dotkli, si môžu bezplatne zmeniť rezerváciu na neskorší dátum, alebo im bude vrátená cena letenky. Lufthansa sa ospravedlnila za nepríjemnosti, ale zdôraznila, že bezpečnosť cestujúcich a posádky je jej najvyššou prioritou.

Ilustračné foto
