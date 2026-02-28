AKTUÁLNE Peklo na Blízkom východe: Výbuchy hlási Dubaj, Abú Zabí aj Doha!

DAUHA - Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia v reakcii na americké a izraelské útoky na Irán v sobotu avizovali obnovenie raketových a dronových útokov na námorné trasy a na Izrael. Poplašné sirény sa po útoku Izraela a USA v Iráne medzitým rozozvučali v Bahrajne, Katare či Jordánsku.
Aktualizované 11:17 Pri útokoch sú už hlásené aj obete – podľa správ ide najmenej o jedného mŕtveho, čo potvrdzuje, že konflikt má už teraz smrteľné následky. Situácia zostáva veľmi napätá a počet obetí sa môže ešte zvyšovať, keďže útoky aj odvetné akcie pokračujú.
Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela útočí na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE). Výbuchy hlásia v Dauhe, Abú Zabí i Manáme. Informujú o tom správy agentúr AFP a AP.
Obnovenie útokov jemenských povstalcov potvrdili pre agentúru AP dvaja nemenovaní predstavitelia s tým, že prvý môže prísť už v sobotu večer. Povstalci pozastavili útoky na námorné trasy v Červenom mori a v Izraeli na jeseň v rámci dohody s administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorá zas zastavila americké útoky proti húsíom.
Sirény sa v sobotu ozývali v bahrajnskej Manáme, kde je v súčasnosti nasadená Piata flotila amerického námorníctva. Ministerstvo vnútra zároveň rozoslalo obyvateľom výstrahy aj prostredníctvom mobilných telefónov. V Katare podľa vyhlásenia tamojšieho rezortu vnútra nateraz nehrozí nebezpečenstvo. Jordánske letectvo zas v reakcii na útoky v Iráne vykonáva „rutinné lety zamerané na udržanie bezpečnosti jordánskeho vzdušného priestoru“.