Lyžiari sa dočkali: Zjazdovku v Lomnickom sedle opäť spustia do prevádzky

VYSOKÉ TATRY - Vo Vysokých Tatrách v utorok (3. 3.) spustia do prevádzky najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku - v Lomnickom sedle v nadmorskej výške 2190 metrov. V Lomnickom sedle sa naposledy lyžovalo 1. mája 2024. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.
„Prvýkrát sme s mašinou vyrazili na zjazdovku už v januári a každý novonapadnutý sneh sme poctivo utláčali. Využívali sme zároveň aj terénne nerovnosti, v ktorých sa počas sneženia a vetra zachytával sneh a my sme ho potom rozhŕňali na zjazdovku. Dnes všetko pripravujeme tak, aby sme zjazdovku dostali do finálnej podoby a pripravili na otvorenie 3. marca,“ uviedol riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský. Lyžovačka v Lomnickom sedle bude podľa Galajdu ako vždy výlučne na prírodnom snehu. Zjazdovka bude otvorená v profile, ktorý umožňujú aktuálne snehové podmienky.