USA nariadili vyslať na Blízky východ druhú lietadlovú loď! Trump to potvrdil

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok potvrdil, že Spojené štáty nariadili vyslať z Karibského mora na Blízky východ druhú lietadlovú loď - USS Gerald R. Ford. Informuje správa agentúry AFP.
„Odíde čoskoro. V prípade, že neuzavrieme dohodu (s Iránom), ju budeme potrebovať,“ odpovedal americký prezident na novinársku otázku ohľadom správ o vyslaní druhej lietadlovej lode na Blízky východ. Informáciu priniesli s odvolaním sa na anonymné zdroje vo štvrtok viaceré americké médiá vrátane agentúry AP alebo denníka The New York Times. Na Blízkom východe sa už v súčasnosti nachádza lietadlová loď USS Abraham Lincoln s tromi raketovými torpédoborcami, ktoré do regiónu dorazili pred viac ako dvomi týždňami.
Lietadlovú loď USS Gerald R. Ford vyslal Trump vlani v októbri zo Stredozemného mora do Karibiku v rámci snahy posilniť vojenskú prítomnosť USA v tomto regióne. Operácia vyvrcholila zajatím venezuelského exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželky, ktorých Washington obviňuje z narkoterorizmu či obchodovania s drogami. Trump v utorok pre spravodajský server Axios uviedol, že zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ v rámci príprav na vojenský zásah proti Iránu, ak nebudú rokovania s Teheránom úspešné. Spojené štáty a Irán vedú od minulého piatka rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna.