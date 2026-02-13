Odvážne slová Newsoma: Trump je len dočasný, je čas rozmýšľať nad jeho nástupcom

MNÍCHOV - Prezident USA Donald Trump je len dočasný a je načase začať rozmýšľať nad jeho nástupcom. Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) to v piatok vyhlásil guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom, píše správa magazínu Politico.
„Donald Trump je len dočasný. O tri roky bude preč,“ uviedol v Mníchove kalifornský guvernér, ktorý je podľa magazínu Politico jedným z pravdepodobných kandidátov na prezidenta USA v nadchádzajúcich voľbách v roku 2028. Newsom sa na MSC zúčastnil na panelovej diskusii venovanej klimatickej politike. Politico uvádza, že jeho vystúpenie sa nieslo v opačnom duchu, ako to minuloročné viceprezidenta USA J. D. Vancea, ktorý bol vo svojom prejave zväčša kritický k Európe.
V bavorskej metropole Mníchov sa v piatok začal 62. ročník Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Diskusiám hláv štátov, vlád a ďalších vysokopostavených predstaviteľov a odborníkov v hoteli Bayerischer Hof bude podľa jej organizátorov dominovať aktuálny rozklad diplomatických noriem a desaťročia trvajúcich aliancií, vojna na Ukrajine, ale aj hrozba USA voči Iránu.