Olympijský festival pod Chopkom odštartoval. Pozrite si prvé zábery nabitého programu

Zimná energia, taliansky vibe a slovenské hory v hlavnej úlohe. Olympijský festival 2026 v Jasnej je oficiálne odštartovaný a atmosféru zimných olympijských hier z Milána a Cortiny d'Ampezzo prináša priamo pod Chopok. Brány areálu sa otvorili vo štvrtok 12.2 na pravé poludnie a hoci počasie návštevníkom úplne neprialo, športová nálada zostala počas celého dňa výborná. Olympijský festival potrvá až do nedele 15.2.2026.
Prvý deň patril najmä zoznamovaniu sa s areálom, športoviskami a partnerskými zónami. Olympijský festival ponúka jedinečnú príležitosť vyskúšať si zimné športy, ku ktorým sa deti ani dospelí bežne nedostanú. Ešte pred oficiálnym otvorením areálu bola v spolupráci so Zväzom slovenského lyžovania otvorená snoubordkrosová trať na Otupnom, ktorá už prilákala prvých športových nadšencov.
„Veríme, že si malí návštevníci so svojimi rodičmi prejdú všetky športové stanoviská, vyskúšajú si rôzne zimné športy a možno práve tu nájdu šport, ktorý im navždy zmení život,” hovorí marketingová riaditeľka Slovenského olympijského a športového výboru Oľga Hammer.
Na jednotlivých športoviskách sú prítomní odborníci zo športových zväzov, ktorí návštevníkom vysvetľujú základy športov a radia, ako s nimi začať. Návštevníci si môžu vyskúšať hokej, korčuľovanie, sánkovanie, biatlon, bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, skialpinizmus či curling. Vďaka partnerovi Slovenského olympijského a športového výboru Kaufland Slovenská republika si môžu návštevníci počas celého festivalu bezplatne požičať korčule a objaviť čaro hokeja či krasokorčuľovania na pravom klzisku.
Partnerské zóny plné aktivít
Festival však nie je len o výkonoch, ale aj o zážitkoch. V Kaufland zóne sa hral stolný hokej, strieľalo na bránku a zohrievalo pri teplom čaji. TIPOS, exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, priniesol interaktívnu LED playwall so syntetickým ľadom, ktorá fungovala ako hokejový trenažér či biatlonová strelnica, a veľký úspech mal aj AI fotokútik s originálnymi festivalovými momentkami. Svoju zónu mala aj Všeobecná zdravotná poisťovňa s meraniami na InBody zariadení či kontrolou tlaku a medzi najvyhľadávanejšie atrakcie patril lyžiarsky trenažér v zóne SPP.
Olympijská atmosféra aj mimo športovísk
V zóne Slovenského olympijského a športového výboru si návštevníci môžu urobiť fotografiu v olympijskom fotokútiku s pozadím talianskych hôr a symbolicky tak podporiť slovenských športovcov na zimných olympijských hrách. „Prišiel som sa lyžovať a vyskúšal som si aj strieľanie na bránku. Išlo mi to celkom dobre,” podelil sa o svoje dojmy jeden z malých návštevníkov, ktorý sa zabavil práve v olympijskom stánku.
V SOŠV zóne bude v piatok a v sobotu prebiehať odovzdávanie štartových čísel na sobotňajšie preteky v Olympijskom slalome. Ich kapacita sa naplnila ešte počas online registrácie, a preto nebude možné prihlásiť sa na mieste.
CitrónShow na Olympijskom festivale
Priamo na Olympijskom festivale sa natáčajú aj špeciálne olympijské časti CitrónShow s Rišom Lintnerom. Štvrtkovými hosťami boli legendárny hokejový tréner Ján Filc a speváčka Tina. „Zatiaľ som len krátko na mieste, počasie je také, aké je. Verím však, že dážď náladu nepokazí a festival sa naplno rozbehne,” povedal nám Ján Filc. V piatok sa môžu návštevníci aj diváci tešiť na herca Milana Ondríka a atlétku Emmu Zapletalovú.
Piatok pôjdeme naplno
Program druhého dňa je ešte bohatší. Areál na Bielej púti sa otvoril už o 10:00 hod., pričom návštevníkov čaká celodenný športový aj kultúrny program. Na ľadovej ploche sa predstaví krasokorčuliarske vystúpenie Special Olympics, na pódiu prebehne kondičná príprava mládeže s Marošom Molnárom aj vyhlásenie celoslovenskej súťaže Oly volá školy.
Nebude chýbať ani spoločné sledovanie priameho prenosu hokejového zápasu Slovensko – Taliansko, či koncert Majselfa. Vrcholom dňa bude o 16:15 hod. oficiálne otvorenie Olympijského festivalu so zapálením olympijského ohňa, po ktorom festival naplno odštartuje otvárací koncert kapely Iné Kafe o 17:30 hod.
Deň uzavrie večerný skialpový výšľap na Brhliská po zjazdovke Chaletová, ktorý ponúkne jedinečný športový zážitok podvečernej Jasnej. Kompletný program nájdete na webe http://www.olympijskyfestival.sk/ .
Aktivity Slovenského olympijského a športového výboru podporujú exkluzívny partner TIPOS, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partneri SPP, Kaufland Slovenská republika , Veolia, očná klinika Veselý, exkluzívny automobilový partner EUROMOTOR a partneri Olympijského festivalu TMR, Jasná, Mesto Liptovský Mikuláš a Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV vďaka dotácii z Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
- reklamná správa -