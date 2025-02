KFC prichádza s veľkou novinkou – kuracími Original Nuggets

(Zdroj: KFC)

BRATISLAVA - Milovníci kuracieho mäsa - môžete začať oslavovať. Svetoznámy predajca kvalitného rýchleho občerstvenia, spoločnosť KFC, totiž prichádza s veľkou novinkou. Do svojej ponuky pridáva skutočné kuracie nugetky. Kto ich raz ochutná, iné chcieť nebude. Chuť pravého kúska kuracieho mäsa pripraveného podľa originálnej receptúry, ktorá je typická pre KFC, si totiž nepochybne nájde veľké množstvo priaznivcov. Navyše, teraz v rámci špeciálnej akcie môže každý ochutnať tento ALWAYS ORIGINAL za skvelú uvádzaciu cenu - štyri kúsky iba za dve eurá!

Celosvetovo je značka KFC synonymom kvalitného rýchleho občerstvenia pripravovaného z kuracieho mäsa. Napriek skutočne širokej ponuke jej však doteraz v ponúkanom menu chýbali kuracie nugetky. „To, že prichádzame s kuracími Original Nuggets, je vlastne spôsobené dopytom zo strany našich zákazníkov. Tí si totiž častokrát automaticky chceli objednať kuracie nugetky napriek tomu, že sme ich doteraz v ponuke nemali. Pre viacerých je to obľúbená forma občerstvenia, preto sme sa rozhodli, že ich do našej ponuky jednoducho doplníme,“ vysvetlila dôvody tejto novinky Agnieszka Imsirovic - Head of Marketing, Supply Chain a Quality pre KFC Rakúsko & Slovensko zo spoločnosti Queensway.

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: KFC )

Tomuto kroku ale predchádzala naozaj dlhá príprava. KFC si zakladá na tých najvyšších štandardoch kvality a pri všetkom dbá na poctivú prípravu. Inak tomu nebolo ani v prípade realizácie zavedenia nugetiek. „Všetky kroky - začínajúc originálnou receptúrou samotného Colonela Sandersa a končiac administratívnym začlenením produktu do ponuky – sme detailne zvažovali a skúmali. KFC je značka, ktorá si nemôže dovoliť nič iné, ako splniť vysoké štandardy a požiadavky svojich zákazníkov. Tí sú napríklad zvyknutí, že v našich produktoch dostanú skutočný kus kuracieho mäsa, nie jeho mleté či inak nasekané verzie. A to sme zachovali aj pri nugetkách. Som preto presvedčená, že s našimi kuracími Original Nuggets budú spokojní,“ doplnila Imsirovic.

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: KFC )

Úplne nový produkt - kuracie Original Nuggets - môžu zákazníci KFC nájsť v ponuke vo všetkých pätnástich reštauráciách na Slovensku od 28. januára, a to buď samostatne ako snack alebo bucket, alebo ako súčasť výhodného menu.

(Zdroj: KFC )

KFC kuchyňa je na Slovensku veľmi obľúbená. Dokazujú to aj čísla. Spoločnosť Queensway, ktorá je dlhoročným franchisingovým partnerom spoločnosti KFC, totiž pravidelne otvára na Slovensku nové reštaurácie. V minulom roku otvorila hneď štyri – v Banskej Bystrici, v Martine, v Poprade a v Nitre.

O KFC - Kentucky Fried Chicken

Plukovník Sanders otvoril svoju prvú reštauráciu na čerpacej stanici v roku 1930. Odvtedy KFC začalo svoj triumfálny pochod po celom svete. Dnes sa KFC nachádza vo vyše 125 krajinách a celkovo existuje viac ako 25 000 reštaurácií tohto svetového reťazca.

(Zdroj: KFC )

Na Slovensku existuje KFC od roku 2006 a má spolu zatiaľ 15 reštaurácií - šesť v Bratislave, po dve v Trnave a v Banskej Bystrici, po jednej vo Zvolene, v Košiciach, v Poprade, v Martine a v Nitre.

- reklamná správa -