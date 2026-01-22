VIDEO totálneho zúfalstva po hromadnej nehode: Na zasneženej diaľnici uviazli stovky vodičov

MICHIGAN - Extrémne zimné počasie spôsobilo vážny dopravný kolaps na západe USA. Na diaľnici v štáte Michigan došlo k masívnej reťazovej nehode, po ktorej zostala cesta dlhé hodiny úplne neprejazdná.
K nehode došlo v pondelok dopoludnia na diaľnici I-196 v oblasti Zeeland Township. Podľa miestnych úradov sa na krátkom úseku cesty zrazilo viac než sto vozidiel vrátane viacerých kamiónov. Nehodu spustil náraz jedného z áut, ktorý vyvolal ďalšie zrážky. Zranenia utrpelo najmenej desať ľudí, obete na životoch však úrady neevidujú.
Polícia diaľnicu uzavrela v oboch smeroch a dopravu odklonila na obchádzky. Vodiči, ktorí zostali uviaznutí medzi havarovanými autami, museli čakať vo vozidlách, kým ich z miesta neodviezli autobusy do neďalekej školy.
Úrady upozorňujú, že v oblasti naďalej pretrváva silné sneženie, nárazový vietor a veľmi zlá viditeľnosť, ktoré komplikujú dopravu aj záchranné práce.