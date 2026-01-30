Epsteinova kauza pokračuje: USA zverejnia milióny nových strán spisov

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami. Oznámil to v piatok zástupca ministerky spravodlivosti Todd Blanche, píšu agentúry Reuters, AP a AFP.
Blanche oznámil, že všetky fotografie žien, okrem tých s Epsteinovou spoločníčkou Ghislaine Maxwellovou, budú cenzurované. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta Donalda Trumpa, exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka. Zákon, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, podpísal Trump v novembri 2025.
Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. Mnohí občania USA a pravicoví influenceri majú podozrenie, že si Epstein v skutočnosti nevzal život, ale bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.