Tvrdý úder pre Irán: EÚ označila Revolučné gardy za teroristov, podľa Teheránu ide o strategickú chybu

TEHERÁN - Irán vo štvrtok ostro odsúdil a označil za veľkú strategickú chybu rozhodnutie členských krajín Európskej únie zaradiť iránske Revolučné gardy (IRGC) na únijný zoznam teroristických organizácií. Izrael tento krok privítal a považuje ho za dôležité a historické rozhodnutie.
„Niekoľko krajín sa v súčasnosti snaží zabrániť vypuknutiu totálnej vojny v našom regióne (Blízkeho východu). Žiadna z nich nie je európska. Európa namiesto toho rozdúchava plamene,“ napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na sociálnej sieti X. Minister upozornil, že prístup EÚ môže negatívne ovplyvniť jej vlastné záujmy, najmä v súvislosti s dopadmi potenciálneho konfliktu na Blízkom východe na ceny energií.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar uvítal politickú dohodu ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ, ktorú štáty po technických rokovaniach zrejme odobria v nasledujúcich dňoch. „Hlavný aktér šírenia teroru a narúšania regionálnej stability (IRGC) bol teraz označený pravým menom. Vyhlásenie IRGC za teroristickú organizáciu zabráni jej činnostiam v Európe a kriminalizuje ich. Bude to významný ekonomický úder pre organizáciu, ktorá kontroluje veľkú časť iránskej ekonomiky,“ poznamenal Saar na sieti X.