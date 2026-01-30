Piatok30. január 2026, meniny má Ema, zajtra Emil

MIMORIADNY ONLINE Zastaví Rusko útoky na Kyjev? Zelenskyj čaká na kroky Moskvy: S Merzom chcú prímerie

Volodymyr Zelenskyj Zobraziť galériu (3)
Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KYJEV – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že očakáva od Ruska naplnenie dohody neútočiť na Kyjev a ďalšie mestá v jeho krajine jeden týždeň vzhľadom na zimné počasie, ako to oznámil prezident USA Donald Trump. Informovala o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:15 Nemecký kancelár Friedrich Merz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v telefonickom rozhovore spoločne privítali „úsilie v záujme prímeria“, uviedol vo vyhlásení Berlín. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.

Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev

Zelenskyj na sociálnej sieti napísal, že najbližšie dni ukážu, či Moskva dodrží takýto prísľub. „Naše tímy o tom hovorili v Spojených arabských emirátoch. Očakávame, že tieto dohody budú realizované,“ uviedol. „Deeskalačné kroky prispievajú ku skutočnému pokroku k ukončeniu vojny,“ zdôraznil v príspevku.

Krátko na to Zelenskyj zverejnil aj svoj pravidelný večerný videopríhovor, v ktorom sa poďakoval Washingtonu za túto iniciatívu. „Ďakujeme americkej strane za jej úsilie o zastavenie útokov na energetické (ciele) v tomto čase a dúfajme, že Amerika v tomto uspeje,“ dodal. Trump predtým oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.

útok Ruska na Záporožie si vyžiadal najmenej dve obete
Zobraziť galériu (3)
útok Ruska na Záporožie si vyžiadal najmenej dve obete  (Zdroj: TASR/AP Photo/Kateryna Klochko)

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. „Takúto zimu ešte nezažili. Osobne som prezidenta Putina požiadal, aby týždeň nestrieľal na Kyjev a rôzne ďalšie mestá. Súhlasil s tým a musím povedať, že to bolo veľmi milé,“ povedal Trump na zasadnutí svoj kabinetu. Rusko zatiaľ Trumpove tvrdenia nepotvrdilo.

útok Ruska na Záporožie si vyžiadal najmenej dve obete
Zobraziť galériu (3)
útok Ruska na Záporožie si vyžiadal najmenej dve obete  (Zdroj: TASR/AP Photo/Kateryna Klochko)

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr ZelenskyjVojna na Ukrajine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Budapešť pritvrdzuje: Petícia proti
Budapešť pritvrdzuje: Petícia proti financovaniu Ukrajiny koluje už medzi obyvateľmi
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz
Studená sprcha pre Kyjev: Merz nevidí Ukrajinu v EÚ v dohľadnom čase, vstup v roku 2027 nie je reálny
Zahraničné
Vladimir Putin
Európska krajina bije na poplach: Rusko nás má ako ďalší cieľ! Používa rovnaký postup ako na Ukrajine
Zahraničné
Péter Szijjártó
Maďarsko obviňuje Ukrajinu zo zasahovania do volieb: Szijjártó varuje Kyjev
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Moderátorka Lenka Šóošová: Perimenopauzu si zamenila s postkovidovým syndrómom
Moderátorka Lenka Šóošová: Perimenopauzu si zamenila s postkovidovým syndrómom
Zoznam TV
Sajfa s Cifrovou na dovolenke PLAKALI: Najdojemnejšia správa od Adely!
Sajfa s Cifrovou na dovolenke PLAKALI: Najdojemnejšia správa od Adely!
Prominenti
Okolo Vondráčkovej sa motalo veľa mužov, nie všetci boli šviháci: Len takíto muži stoja za hriech!
Okolo Vondráčkovej sa motalo veľa mužov, nie všetci boli šviháci: Len takíto muži stoja za hriech!
Prominenti

Domáce správy

Nová VLNA podvodov, veľké
Nová VLNA podvodov, veľké VAROVANIE polície! V TOMTO sú nebezpečné: Pamätajte na jedno PRAVIDLO
Domáce
Mária Kolíková
Umlčanie kritiky a demontáž demokracie: Opoziční lídri ostro odsúdili schválenie takzvaného lex Matovič
Domáce
Michalovce získali 3,6 milióna
Michalovce získali 3,6 milióna na moderný zber odpadu: Minister Taraba sľubuje čistejšie mesto a menej skládok
Domáce
MIMORIADNA UDALOSŤ na železnici: Rýchliky sa ocitli na jednej koľaji! Siahnuť museli po núdzovom kroku
MIMORIADNA UDALOSŤ na železnici: Rýchliky sa ocitli na jednej koľaji! Siahnuť museli po núdzovom kroku
Bratislava

Zahraničné

Alexander Stubb
Jasné slová európskeho lídra: NATO vyhráva! Ostro sa pustil do Putina, TOTO si o ňom myslí
Zahraničné
FOTO Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Zastaví Rusko útoky na Kyjev? Zelenskyj čaká na kroky Moskvy: S Merzom chcú prímerie
Zahraničné
Baby Rider bola zastrelená
Krásna influencerka Baby Rider je mŕtva: Zastrelili ju priamo na ulici pri protestoch
Zahraničné
Donald Trump a Pete
Armáda USA je pripravená na útok proti Iránu! Hegseth potvrdil, že splnia akýkoľvek Trumpov rozkaz
Zahraničné

Prominenti

Kruh sa uzavrel: Toto
Kruh sa uzavrel: Toto sú posledné tri celebrity, ktoré sa vrátia na parket Let's Dance
Domáci prominenti
Na honosný pohreb Moniky
Na honosný pohreb Moniky Jákliovej (†31) sa ľudia skladali: ZBIERKA pohoršila aj Plačkovú!
Domáci prominenti
Škandalózne súkromie hollywoodskej legendy:
Škandalózne súkromie hollywoodskej legendy: Bitka s bezdomovcom aj čudné okolnosti nehody!
Osobnosti
Matej Sajfa Cifra v
Sajfa s Cifrovou na dovolenke PLAKALI: Najdojemnejšia správa od Adely!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Purple Star Sapphire
Našli NAJDRAHŠÍ kameň planéty? Unikát za 400 miliónov eur prepisuje SVETOVÉ REKORDY: Majitelia ho museli ROKY TAJIŤ!
Zaujímavosti
Má 88 rokov a
Má 88 rokov a hovorí to otvorene: TOTO je najväčšie TABU starších ľudí! Zabudnite na štrikovanie, skočte do postele
Zaujímavosti
Ako bez lekárskych vyšetrení
Ako bez lekárskych vyšetrení spoznať nedostatok bielych krviniek a ako podporiť ich tvorbu
vysetrenie.sk
FOTO Hasičky sa vyzliekli pre
Keď odložili uniformy, všetkým padla sánka: Hasičky ukázali, než by ste čakali! Tajili to aj pred partnermi
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)
Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?
Dolár padá, euro a zlato naberajú silu: Čaká nás kolaps svetovej meny číslo 1?
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)

Šport

VIDEO Famózny Slafkovský vyrovnal svoje maximum v NHL! Podieľal sa na demontáži Colorada
VIDEO Famózny Slafkovský vyrovnal svoje maximum v NHL! Podieľal sa na demontáži Colorada
Juraj Slafkovský
Carlos Alcaraz – Alexander Zverev: Online prenos zo semifinále Australian Open 2026
Carlos Alcaraz – Alexander Zverev: Online prenos zo semifinále Australian Open 2026
Muži
VIDEO Dramatické finále, ktorému nechýbalo vôbec nič: Toto sa na Australian Open nestalo 37 rokov
VIDEO Dramatické finále, ktorému nechýbalo vôbec nič: Toto sa na Australian Open nestalo 37 rokov
Štvorhra
Viktoria Plzeň vyrabovala ďalší silný klub, Greifov Lyon dosiahol v Európe obrovský úspech
Viktoria Plzeň vyrabovala ďalší silný klub, Greifov Lyon dosiahol v Európe obrovský úspech
Európska liga

Auto-moto

FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy

Kariéra a motivácia

Makáte od rána do večera, no kariéra stojí na mieste? Toto je dôvod, prečo sa neposúvate ďalej
Makáte od rána do večera, no kariéra stojí na mieste? Toto je dôvod, prečo sa neposúvate ďalej
Kariérny rast
7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
Kariérny rast
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Vzťahy na pracovisku
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Je granadír naozaj taký zlý, ako si mnohí myslia? Skúste náš recept a presvedčte sa o opaku
Je granadír naozaj taký zlý, ako si mnohí myslia? Skúste náš recept a presvedčte sa o opaku
Tradičné jedlá
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Výber receptov

Technológie

70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začínajú napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Technológie
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Armádne technológie
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Umelá inteligencia
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Sponzorovaný obsah

Bývanie

Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!

Pre kutilov

Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Záhrada
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Ako šikovne prekryť klimatizačnú jednotku na balkóne a získať aj priestor na kvety
Nábytok
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kedysi boli jedným z najznámejších párov šoubiznisu: Andrea Verešová a Jaromír Jágr po rokoch opäť spolu na akcii
Slovenské celebrity
Kedysi boli jedným z najznámejších párov šoubiznisu: Andrea Verešová a Jaromír Jágr po rokoch opäť spolu na akcii
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Alexander Stubb
Zahraničné
Jasné slová európskeho lídra: NATO vyhráva! Ostro sa pustil do Putina, TOTO si o ňom myslí
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zastaví Rusko útoky na Kyjev? Zelenskyj čaká na kroky Moskvy: S Merzom chcú prímerie
Nová VLNA podvodov, veľké
Domáce
Nová VLNA podvodov, veľké VAROVANIE polície! V TOMTO sú nebezpečné: Pamätajte na jedno PRAVIDLO
Baby Rider bola zastrelená
Zahraničné
Krásna influencerka Baby Rider je mŕtva: Zastrelili ju priamo na ulici pri protestoch

Ďalšie zo Zoznamu