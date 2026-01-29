MIMORIADNY ONLINE Záporožie pod paľbou: Nočný dronový útok zabil najmenej troch ľudí

KYJEV - Ruské dronové útoky na Záporožskú oblasť si v noci na štvrtok vyžiadali životy troch ľudí, potvrdil tamojší gubernátor Ivan Fedorov. Ďalšia osoba utrpela zranenia, informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
06:12 Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že v stredu telefonoval so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a odsúdil najnovšie ruské útoky. Zároveň oznámil, že Francúzsko pošle na Ukrajinu generátory, informuje správa agentúry Reuters.
06:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu kritizoval mestskú správu hlavného mesta Kyjev za riešenie dodávok tepla a elektrickej energie po ruských leteckých útokoch. Upozornila na to agentúra DPA, podľa ktorej čelí Kyjev najťažšej zime od začiatku ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi.
06:10 „Bohužiaľ, dve ženy a jeden muž zahynuli a ďalší muž bol zranený,“ uviedol Fedorov na platforme Telegram. Ruské útoky podľa neho zároveň zničili domy a spôsobili požiare.Ukrajinu od začiatku roka zasiahla séria smrtiacich ruských útokov, ktoré vo viacerých regiónoch zároveň prerušili dodávky energií uprostred mrazivej zimy.
Delegácie Ukrajiny a Ruska sa v nedeľu stretnú v Abú Zabí, aby rokovali o riešení tohto takmer štvorročného konfliktu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že USA sa na nedeľných rokovaniach možno zúčastnia tiež. Posledným nevyriešeným bodom sú podľa neho územné otázky.