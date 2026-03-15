Budapešť zaplnili tisíce ľudí: Orbán sľubuje BEZPEČNOSŤ, Magyar hovorí o návrate k Západu

BUDAPEŠŤ — Mnohí z predkov Maďarov padli za slobodu vlasti, preto treba povedať, že vlasť Maďarov je súčasťou Západu, európskeho spoločenstva a súčasťou NATO. Uviedol to v nedeľu v prejave na preplnenom budapeštianskom Námestí hrdinov pri príležitosti osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 - 1849 predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar. V reakcii na jeho slová dav skandoval „Rusi domov“.

Magyar poznamenal, že revolučný rok 1848 bol o tom, či „byť otrokmi alebo byť slobodnými, či byť ovládaní inými alebo byť ovládaní mocou. Či byť poddanými alebo občanmi“. Dodal, že sloboda je právom každého. „Sme Maďari, odmietame vojnu, odmietame podnecovanie a naučili sme sa, že nič netrvá večne. My Maďari sa nebojíme!“ zdôraznil Magyar a dodal, že 12. apríl, deň parlamentných volieb, bude začiatkom pozdvihnutia maďarského národa.

Maďari oslavujú výročie vypuknutia revolúcie 1848-49, vrcholí volebná kampaň (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Predseda strany TISZA opakovane vyhlásil, že jeho vláda odblokuje fondy Európskej únie určené Maďarsku, zavedie spravodlivý daňový systém a majetkovú daň pre milionárov, bude rozvíjať zdravotníctvo, potlačí korupciu a naštartuje maďarskú ekonomiku.

Budapešť zaplnili tisíce ľudí:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Magyar zdôraznil, že vláda zostavená stranou TISZA zruší existujúci Úrad suverenity, ktorý je podľa jeho slov riadený z Moskvy, a namiesto neho zriadi národný úrad na získanie rozkradnutého štátneho majetku.

Budapešť zaplnili tisíce ľudí:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Orbán sľubuje bezpečnosť a pokoj

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes na zhromaždení v Budapešti vyhlásil, že aj v súčasnom turbulentnom svete zachová v Maďarsku bezpečnosť a pokoj. Informovala o tom agentúra AP, ktorá upozornila, že ministerský predseda i jeho politický súper Péter Magyar vyzvali svojich priaznivcov, aby dnes pri príležitosti výročia revolúcie z roku 1848 vyšli do ulíc metropoly a predviedli svoju silu pred aprílovými voľbami. 

Budapešť zaplnili tisíce ľudí:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Desaťtisíce Orbánových priaznivcov prešli cez most nad Dunajom smerom k parlamentu, kde ministerský predseda predniesol prejav k davu, ktorý zaplnil námestie. Na jednom transparente na čele pochodu pritom stálo: "Nebudeme ukrajinskou kolóniou!" Orbánova stúpenkyňa Anikó Menyhártová agentúre AP povedala, že jeho posolstvo možno zhrnúť do troch slov: Boh, vlasť, rodina."Len táto vláda je schopná zabezpečiť tieto tri veci do budúcnosti," uviedla.

Budapešť zaplnili tisíce ľudí:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Orbán v prejave vykreslil temný obraz budúcnosti naplnený nebezpečenstvom v podobe vojny a migrácie, pričom sľúbil, že zabezpečí, aby Maďarsko zostalo "ostrovom bezpečia a pokoja aj v tak turbulentnom svete". Blížiace sa voľby označil za križovatku pre budúcnosť krajiny a znovu kritizoval Európsku úniu a Ukrajinu, ktoré prirovnával k inváznym silám z maďarskej histórie. "Budeme tu, aj keby z neba padali stovky parašutistov z Bruselu. Zozbierame ich, vyprášime im nohavice a pošleme ich späť, niektoré do Bruselu a niektoré do Kyjeva," predniesol.

