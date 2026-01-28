Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Macinka rozhodol: Ruskí diplomati sa do ČR nakoniec dostanú jednoduchšie

Petr Macinka
Petr Macinka (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
TASR

PRAHA - V Česku budú nakoniec platiť miernejšie pravidlá pre pohyb ruských diplomatov, než aké chcela zaviesť predchádzajúca vláda. Tým, ktorí sú akreditovaní v inej krajine EÚ, bude pred vstupom do Česka stačiť svoju cestu len oznámiť, nebude ju musieť schváliť ministerstvo. Zistil to server Seznam Zprávy. Pre miernejšie pravidlá sa rozhodol súčasný minister zahraničných vecí Petr Macinka. Jeho predchodca Jan Lipavský sa dlhodobo usiloval o to, aby sa do balíka protiruských sankcií EÚ dostalo práve aj sprísnenie pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore.

Lipavský sa svoj návrh snažil na pôde EÚ presadiť niekoľko rokov, spočiatku sa mu to nedarilo. Dostal sa až do 19. sankčného balíka, ktorý EÚ prijala vlani v októbri. Ako spresnil hovorca českého rezortu zahraničných vecí Daniel Drake, opatrenie, ktoré pre personál ruských diplomatických misií v krajinách schengenu zavádza povinnosť informovať o vstupe na územie iných štátov EÚ než je štát akreditácie, začalo platiť 25. januára tohto roka.

„Opatrenie umožňuje členským štátom EÚ zaviesť aj ďalšie opatrenia, a to možnosť takýto vstup schvaľovať. ČR teraz uplatňuje len notifikáciu (informovanie). Ďalšie kroky ČR prijme po vyhodnotení teraz zavedenej praxe. Na vycestovanie z krajiny sa nariadenie nevzťahuje,“ citoval hovorcu server Seznam Zprávy.

Lipavský považuje rozhodnutie za zbytočný ústupok

Predchádzajúci kabinet plánoval zaviesť prísnejší variant s tým, že by diplomatov najskôr preverovali tajné služby. Medzičasom však v Česku vznikla nová vláda. Aktuálne tak bude členom ruských diplomatických misií stačiť, ak o svojej ceste do ČR informujú rezort diplomacie.

Lipavský považuje Macinkove rozhodnutie za zbytočný ústupok Rusku. Tajné služby podľa neho opakovane varovali, že ruskí špióni a sabotéri sa môžu do Česka dostať aj pod diplomatickým krytím. Krok súčasného ministra zahraničných vecí považuje za dôkaz toho, že vláda Andreja Babiša je „chaotická a dezorientovaná“.

Viac o téme: Česká republikaRuskí diplomatiPetr Macinka
Nahlásiť chybu

Ďalšie zo Zoznamu