Historická tragédia v obci Kalište podľa Rašiho varuje, kam až môže zájsť extrémizmus

BRATISLAVA - Historická tragédia, ktorá sa odohrala v obci Kalište 18. marca 1945 varuje, kam až môže zájsť extrémizmus. Pri príležitosti 81. výročia vypálenia obce nacistami to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši a vzdal česť pamiatke obetí tragédie.
„Aj v tejto chvíli sú denne ohrozované nevinné životy a tisíce ľudí sú nútené utekať z vlastných domovov pred zlom a nenávisťou, aby si zachránili to najdrahšie. Odkaz Kališťa tak nadobúda nový, naliehavý rozmer ako memento mieru. Pripomína nám, že mier je tou najvyššou hodnotou, ktorú musíme chrániť skôr, než bude neskoro, pretože vojna neprináša víťazov, len prázdne miesta pri rodinných stoloch a zničené ľudské životy, domovy a celé generácie poznačené jej hrôzami,“ uviedol Raši.
Historickú tragédiu je podľa Rašiho nutné vnímať ako naliehavú výzvu k slušnosti a tolerancii v aktuálnej politickej i spoločenskej diskusii. „Ako štátni predstavitelia musíme do politiky prinášať túto slušnosť, a tiež chrániť historickú pravdu, pretože len pravdivé poznanie dejín u mladých generácií je tou najlepšou hrádzou proti hnevu a nenávisti, ktoré dnes rozdeľujú spoločnosť,“ dodal.
Horská obec Kalište bola počas SNP jedným z centier tzv. Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, po prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja zostala dôležitým centrom odboja. Nacistické jednotky Kalište obkľúčili a prepadli 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách, vypálili 42 domov a priamo na mieste zavraždili 14 obyvateľov. O niekoľko dní neskôr Kalište oslobodili vojaci rumunskej a Červenej armády.
Zo 42 domov na Kališti zostalo po útoku nacistov iba šesť. Obec zanikla a už nikdy sa do nej nevrátil život. Dnes sa tam nachádzajú iba základy zbúraných a vypálených domov, cintorín, dva zrekonštruované domy s kaplnkou a hroby obetí. Areál Kališťa, ktorý je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou, má v správe Múzeum SNP.