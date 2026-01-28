BERLÍN - Mnoho Rusov pociťuje, že sú obklopení nepriateľskými zahraničnými mocnosťami a svoju krajinu vnímajú zároveň ako obeť, ukazuje najnovší prieskum Centra Levada. Pri prezentácii výsledkov prieskumu v Berlíne to uviedol popredný ruský sociológ Lev Gudkov z tohto nezávislého moskovského analytického centra. Informuje o tom agentúra DPA. Podľa Gudkova je tento pohľad dôsledkom neustálej protizápadnej propagandy.
Centrum skúmalo názory Rusov na objednávku nemeckej Nadácie Andreja Sacharova po takmer štyroch rokoch vojny na Ukrajine. Centrum Levada je v Rusku označené ako zahraničný agent. „Od rozpadu Sovietskeho zväzu pred viac ako 30 rokmi zažilo Rusko len šesť rokov bez vojny,“ povedal Gudkov a spomenul pri tom „militarizáciu vedomia“. Spomedzi viac ako 1600 opýtaných až 62 % Rusov označilo Poľsko a Litvu za nepriateľské krajiny. Veľkú Britániu takto vníma 57 % respondentov, Nemecko 50 % a Švédsko 40 %. O Spojených štátoch pritom častejšie (53 %) hovorili ako o konkurentovi, než ako o nepriateľovi.
Obraz Spojených štátov sa za uplynulé desaťročia menil
Keď respondentov požiadali, aby vymenovali päť priateľských krajín, najčastejšie uvádzali Bielorusko, Čínu, Kazachstan, Indiu a Severnú Kóreu. Obraz Spojených štátov medzi Rusmi sa za uplynulé desaťročia menil. Gudkov poukázal na to, že napríklad počas vlády bývalého prezidenta Joea Bidena sa pre podporu Ukrajiny zhoršil, naopak, zlepšil sa, keď do úradu nastúpil Donald Trump, čo vzbudilo nádeje na rýchly koniec vojny. „Ľudia sú unavení z vojny,“ povedal Gudkov. Ruský sociológ však dodal, že túžba po mieri neznamená ochotu ku kompromisu: „Rusi sú presvedčení, že Ukrajina sa vzdá a kapituluje.“
V Rusku sa vojna všeobecne vníma ako Západom vnútená. Na základe výsledkov prieskumu Centra Levada, v roku 1998 súhlasilo 36 % respondentov s konštatovaním, že Rusko nebolo nikdy agresorom alebo iniciátorom konfliktov s inými krajinami. Do roku 2024, dva roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, sa toto číslo zvýšilo na 65 %.