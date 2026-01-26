Pondelok26. január 2026, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Brazílsky prezident Lula sa s Trumpom počas telefonátu dohodol na návšteve Washingtonu

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a prezident USA Donald Trump.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a prezident USA Donald Trump.
TASR

WASHINGTON/BRAZÍLIA - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v pondelok telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Lídri sa podľa brazílskej vlády dohodli na spoločnom stretnutí vo Washingtone, presný dátum však neuviedli. Upozornila na to agentúra Reuters.

Diskusia o Venezuele a zločine

Prezidenti počas 50-minútového rozhovoru diskutovali o viacerých otázkach vrátane situácie vo Venezuele, Trumpovej tzv. Rady mieru a boja proti organizovanému zločinu. V súvislosti s Venezuelou zdôraznil Lula dôležitosť „zachovania mieru a stability v regióne“, uvádza sa vo vyhlásení jeho vlády. Počas rozhovoru zopakoval aj potrebu pracovať na blahu venezuelského ľudu.

Lula kritizuje Radu mieru

Brazílsky prezident tiež požiadal Trumpa, aby obmedzil činnosť svojej Rady mieru výhradne na otázku Pásma Gazy. Reuters vysvetľuje, že viaceré svetové mocnosti vyjadrili obavy, že táto iniciatíva by mohla konkurovať Organizácii Spojených národov (OSN). Sám Lula ešte v piatok Trumpa obvinil, že sa prostredníctvom Rady mieru snaží vytvoriť „novú OSN, kde je jediným vlastníkom len on“.

V stanovisku brazílskej vlády sa neuvádza, či Lula prijal Trumpovo pozvanie na pripojenie sa k tejto iniciatíve. Brazílsky prezident však žiadal, aby v nej boli zastúpení Palestínčania. Trump založil Radu mieru podpisom jej charty vo štvrtok popri stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose. Pozval do nej približne 60 krajín.

Šéf Bieleho domu pôvodne navrhol novú radu s tým, že by dohliadala na obnovu Pásma Gazy po vojne medzi Izraelom a palestínskou militantnou organizáciou Hamas. Neskôr naznačil, že jej ciele by sa mohli rozšíriť aj na riešenie konfliktov a kríz po celom svete.

