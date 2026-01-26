Štrnásťročný Čech zomrel po páde v rakúskom lyžiarskom stredisku Feuerkogel

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VIEDEŇ - Štrnásťročný chlapec z Česka dnes zomrel po páde v lyžiarskom stredisku Feuerkogel v spolkovej krajine Horné Rakúsko. Utrpel ťažké poranenia hlavy, ktorým podľahol, informoval server lokálnych novín Oberösterreichische Nachrichten.
Predstaviteľ miestnej polície Bernhard Magritzer uviedol, že chlapec prepadol cez okraj zjazdovky a po niekoľkých metroch dopadol na kamenitú pôdu. K nehode došlo podľa serveru okolo dnešného poludnia.
Dvaja členovia horskej záchrannej služby sa asi hodinu pokúšali chlapca oživiť. Ten však svojim ťažkým zraneniam podľahol napriek tomu, že mal podľa Magritzera pri páde nasadenú helmu. Chlapec bol spolu so svojím otcom súčasťou asi 20-člennej skupiny z Česka.