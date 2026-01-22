Medzinárodný ŠOK: V Česku zatkli čínskeho ŠPIÓNA, ako novinár spovedal šéfa NR SR Rašiho, Blahu či Barteka!

PRAHA/BRATISLAVA - U našich západných susedov v Českej republike došlo k mimoriadnemu zásahu, pri ktorom zatkli čínskeho špióna. Jeho činnosť bola zameraná na dianie v Česku, ale aj u nás a spovedal politikov. Jeho mikrofónu neušli také slovenské mená ako šéf Národnej rady SR Richard Raši či Michal Bartek z Hlasu-SD ale aj europoslanec Ľuboš Blaha zo Smeru-SSD.
O zatknutí čínskeho špióna informuje český portál Seznam Zprávy. Za zatknutie si pripísala zásluhu Česká polícia, ktorá spoločne s Bezpečnostnou informačnou službou (BIS) v sobotu 17. januára zadržala a obvinila muža podozrivého z činnosti pre čínsku tajnú službu.
"V sobotu 17. januára v ranných hodinách polícia zadržala osobu podozrivú z príslušnosti k čínskej spravodajskej službe. Táto osoba bola následne obvinená z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc," tvrdí vo vyhlásení česká tajná služba.
Dopisoval pre spriatelený plátok Komunistickej strany Číny
O koho ide? Je to dlhoročný pražský dopisovateľ čínskeho denníka Kuang-ming ž’-pao (Guangming Daily), ktorý je úzko prepojený na Komunistickú stranu Číny. Jeho meno je Jang I-ming (Yand Yiming). Podľa zistení redakcie pôsobil tento muž pri oficiálnej akreditácii ministerstva zahraničných vecí Českej republiky a zároveň si budoval kontakty s významnými českými aj slovenskými politikmi, od ktorých zbieral informácie.
Podľa bezpečnostných zložiek si podozrivý I-ming systematicky vyberal respondentov, ktorí k Číne zaujímajú skôr pozitívny alebo pragmatický postoj a často vystupujú kriticky voči dominantnej línii Európskej únie. Českí tajní zatiaľ neposkytli podrobnejšie informácie. Vyhlásili však, že muž bol obvinený z „neoprávnenej činnosti pre cudzú moc“, za čo v Česku hrozí až päťročné väzenie.
Server dáva do pozornosti, že tento muž mal za uplynulé roky hneď niekoľko formálnych stretnutí s európskymi politikmi, ktoré následne publikoval v čínskom štátnom médiu. Pri stretnutiach nemusel od politikov získavať len informácie do svojich článkov. Zaradil sa k ním aj bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil a súčasný expert na zahraničnú politiku, ktorý v roku 2024 poskytol rozhovor pre denník Guangming Daily. Zahradil však odmietol, že by I-mingovi poskytoval informácie cenného charakteru pre tajné služby.
Jeho "mikrofón" však využila aj kontroverzná volebná líderka Stačilo! Kateřina Konečná.
Strety so slovenskými politikmi
Čo je však pre slovenského diváka dôležitejšie je to, že interakcie prebehli aj medzi I-mingom a slovenskými politikmi. Spomína sa europoslanec Ľuboš Blaha za Smer-SSD a tiež Richard Raši ako šéf Národnej rady SR z Hlasu-SD.
Z Hlasu denník SME ešte spomenul poslanca NR SR Michala Barteka. Viedli diplomatické témy ako obchod či kultúrna výmena. Prípad budí pozornosť, pretože I-ming mal akreditáciu od českého ministerstva zahraničných vecí, ktorú mu neustále predlžovali.
Prípad je prvým obvinením podľa nového českého zákona o neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, ktorý nadobudol účinnosť len v roku 2025. Polícia a BIS zatiaľ neuviedli všetky detaily prípadu vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie.
Ide o vážnu vec, tvrdí premiér Babiš
Zadržanie čínskeho špióna českou políciou, ktorá ho následne obvinila z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, je podľa českého premiéra Andreja Babiša vážna vec.
Rušenie novej legislatívy o činnosti pre cudziu moc, ako to vláda sľubuje aj v programovom vyhlásení vlády, podľa Babiša nie je na stole. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii po rokovaní s odborármi. Minister spravodlivosti ČR Jeroným Tejc z hnutia ANO však krátko predtým ešte tvrdil opak.
Babiš sa podivil nad tým, že ministerstvo zahraničných vecí pod vedením exministra Jana Lipavského tejto osobe opakovane predlžovalo akreditáciu, a podotkol, že je potrebné sa na to pýtať.
"Zadržanie čínskeho občana je, samozrejme, vážna záležitosť. Povedal by som, že ešte vážnejšia než predvolanie veľvyslanca alebo písanie nejakých listov. Ak je pravda – a predpokladám, že áno –, že tento špión bol novinár, tak je divné, že mu ministerstvo zahraničných vecí pod vedením pána Lipavského tú akreditáciu predlžovalo trikrát. Je namieste pýtať sa, ako to vlastne funguje, keď ešte 4. novembra 2025 ministerstvo zahraničných vecí tomuto špiónovi predĺžilo novinársku akreditáciu," podotkol Babiš.
Na otázku, či jeho vláda plánuje zrušiť novú legislatívu, na ktorej základe je teraz zadržaný špión stíhaný, odpovedal, že sa tým jeho kabinet teraz nezaoberá. "Ohľadom toho zákona - ja tam teraz nemám informáciu. My to teraz neriešime, nie je to na stole. A uvidíme," povedal novinárom premiér.
Hnutie ANO zrušenie tohto paragrafu avizovalo ešte minulý rok s argumentom, že ide o vágne formulovanú legislatívu, ktorá je ľahko zneužiteľná. Plán zrušiť ju vo štvrtok na sociálnej sieti X zopakoval aj minister spravodlivosti za hnutie ANO. Podotkol pri tom, že k formulácii paragrafu mal mnoho odborných výhrad aj Najvyšší súd (NS) ČR.
"Aj na podklade argumentácie NS počíta programové vyhlásenie vlády so zrušením tohto trestného činu," napísal Tejc s tým, že pôsobenie v prospech cudzej moci by potom bolo trestné v rovnakom rozsahu ako v minulosti, teda napríklad ako vyzvedačstvo či ohrozenie utajovanej informácie.