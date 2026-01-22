Česko dostalo pozvánku do Rady mieru: Diplomacia pripravuje stanovisko, Pavel reaguje

PRAHA - Česko dostalo pozvánku do Rady mieru, ktorú vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump. Uviedla to stanica ČT24, podľa ktorej k tomu český rezort diplomacie v súčasnosti pripravuje pre vládu stanovisko.
Podľa hovorkyne vlády Andreja Babiša Karly Mráčkovej Česko dostalo pozvanie do Rady mieru v stredu. Spresnila, že stanovisko pre vládu pripravuje oddelenie medzinárodných organizácií na ministerstve zahraničných vecí ČR. Vládny poradca pre národnú bezpečnosť Hynek Kmoníček podľa servera iDNES.cz uviedol, že premiér sa k pozvánke vyjadrí počas štvrtkového mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli.
Minister upozorňuje na finančné obmedzenia
Na otázky týkajúce sa českého postoja k Rade mieru tento týždeň opakovane odpovedal český minister zahraničných vecí Petr Macinka. Ešte v utorok počas návštevy izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara v Prahe uviedol, že keďže Česko do Rady pozvané nebolo, oficiálne stanovisko k tomu mať nemusí. V pondelok počas brífingu so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom povedal, že vstupný poplatok miliarda dolárov je pre možnosti českého štátneho rozpočtu nemysliteľný.
Trump do Rady mieru pozval približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných je medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.
K členstvu v Trumpovej Rade mieru by sa mala ČR vyjadriť až podľa podmienok
K členstvu v Rade mieru zriadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom by sa mala Česká republika vyjadriť až podľa podmienok a jej právomocí, povedal dnes prezident Petr Pavel novinárom pri návšteve Olomouckého kraja. Nikto doteraz nevidel štatút alebo mandát rady, nevie sa o nej skoro nič, dodal. Pozvánku na členstvo v Rade mieru dnes Česko dostalo rovnako ako rad ďalších štátov.
Pavel pripomenul, že dlhodobé členstvo v Rade mieru je spojené s vkladom jednej miliardy dolárov a Trump sa volal do čela rady s právom veta. "Bude určite zaujímavé, ak budeme toto pozvanie posudzovať, na čo by takáto rada mala slúžiť, za akých podmienok, s akými právomocami, podľa akých pravidiel a až potom sa k tomu vyjadriť," povedal Pavel.
Prezident pripomenul, že pôvodne bola Rada mieru avizovaná ako riešenie pre Pásmo Gazy, kde Izrael viedol boje proti teroristickému hnutiu Hamas, ako dočasná náhradná správa pre Pásmo Gazy. "Teraz to vyzerá, že Donald Trump ju vidí skôr ako náhradu alebo bypass OSN, prípadne Bezpečnostnej rady OSN," poznamenal. "Nikto z krajín, ktoré boli oslovené, alebo aspoň som o tom nepočul, nevidel žiadny štatút alebo mandát takejto rady," dodal Pavel.