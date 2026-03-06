Raši pri výročí covidu: So zdravím sa nesmie experimentovať

BRATISLAVA - Nech je tento deň pripomienkou toho, že zdravie musí byť skutočnou prioritou, kde nie je priestor na experimenty ani chyby. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti šiesteho výročia prvého prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku.
„Pandémia nám jasne ukázala jednu vec - pri zvládaní takýchto kríz je kľúčová vzájomnosť, solidarita a ochota pomáhať si,“ skonštatoval Raši na sociálnej sieti s tým, že to bola veľká skúška nielen pre Slovensko, ale aj celý svet a každá krajina si ňou prešla inak, s rôznymi skúsenosťami, rozhodnutiami aj dôsledkami. Podotkol, že ako bývalý lekár počas pandémie osobne pomáhal aj v nemocniciach. Mal podľa vlastných slov možnosť vidieť obrovské osobné nasadenie zdravotníkov, ktorí zachraňovali životy často v mimoriadne náročných podmienkach.
„Robili to napriek tomu, že informácie zo strany vtedajšej vlády boli neraz zmätočné a rýchlo sa menili,“ poznamenal Raši. Zdravotníkom, záchranárom či pracovníkom v sociálnych službách, ktorí stáli v prvej línii boja s týmto vírusovým ochorením, patrí podľa neho úcta a poďakovanie. V piatok si Slovensko pripomína pamätný deň - Deň obetí pandémie COVID-19. Dátum 6. marec odkazuje na to, že 6. marca 2020 sa na Slovensku potvrdil prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Infikovaný bol 52-ročný muž z Kostolišťa pri Malackách. O mesiac neskôr, 6. apríla 2020, sa na Slovensku potvrdili prvé dve úmrtia na ochorenie COVID-19. Odvtedy pripravil covid na Slovensku o život viac ako 21.000 ľudí.