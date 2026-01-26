Slovensko podporuje posilňovanie konkurencieschopnosti a bezpečnosti EÚ, uviedol Marek Eštok

BRATISLAVA - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok v pondelok zastupoval Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti, ako aj na 25. zasadnutí Medzivládnej konferencie s Čiernou Horou. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ SR.
Ministri a štátni tajomníci zodpovední za európske záležitosti prediskutovali v Bruseli program a priority cyperského predsedníctva v Rade EÚ. SR potvrdilo podporu vízii Cypru, ktorá kladie dôraz na posilnenie úlohy EÚ v globálnom kontexte.
archívne video
„Súčasný geopolitický a ekonomický vývoj si vyžaduje nielen schopnosť reagovať, ale tiež proaktívny prístup Únie. Slovensko preto podporuje posilňovanie konkurencieschopnosti a bezpečnosti EÚ v čase rastúcich geopolitických výziev,“ vyhlásil Eštok. „Medzi najdôležitejšie témy agendy počas cyperského predsedníctva patria podľa nás rokovania o Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034, nelegálna migrácia a rozširovanie Únie,“ dodal.
Zástupcovia členských štátov EÚ sa ďalej venovali otázke právneho štátu so zameraním na Dánsko, Estónsko, Grécko a Španielsko. „Opäť sme sa presvedčili, že právne systémy európskych krajín sa navzájom líšia a žiadna z nich nie je imúnna voči problémom v oblasti právneho štátu. Dialóg o právnom štáte slúži na výmenu skúseností a oboznámenie sa s aktuálnymi legislatívnymi opatreniami a ich aplikáciou v členských štátoch,“ vyhlásil po rokovaní štátny tajomník slovenskej diplomacie. Podkladom pre túto diskusiu bola šiesta Správa Európskej komisie o stave právneho štátu v EÚ z 8. júla 2025.
Diskusia o Európskom štíte pre demokraciu
V závere rokovania sa Rada zamerala na diskusiu o Európskom štíte pre demokraciu. Ministri a štátni tajomníci sa zhodli, že v boji proti skutočným hybridným hrozbám je spoluprácu na úrovni EÚ potrebná. „Ochrana demokratických procesov zostáva primárnou zodpovednosťou členských štátov. Je však potrebné vyhnúť sa duplicite existujúcich iniciatív a naplno využiť potenciál už zavedených mechanizmov,“ zdôraznil Eštok. Počas zasadnutia medzivládnej konferencie EÚ a Čiernej Hory tento západobalkánsky štát predbežne uzavrel kapitolu 32 prístupových rokovaní o finančnej kontrole.
Čierna Hora uzatvára kapitolu prístupových rokovaní
„Čierna Hora týmto krokom opätovne potvrdila, že je s 13 predbežne uzatvorenými kapitolami lídrom v integračnom procese. Plne podporujeme ambiciózny plán vlády Čiernej Hory predbežne uzavrieť všetky prístupové kapitoly do konca tohto kalendárneho roka s cieľom vstúpiť do EÚ v roku 2028,“ uviedol Eštok s tým, že by to bol zásadný politický a pozitívny signál aj pre ďalšie kandidátske krajiny.
Slovensko dlhodobo podporuje integráciu štátov západného Balkánu do EÚ, a to bez ďalších dodatočných podmienok na základe ich dosiahnutých výsledkov za predpokladu splnenia všetkých požadovaných kritérií. „Veríme, že rozširovanie EÚ prispeje k bezpečnostnej a ekonomickej stabilite nielen štátov západného Balkánu, ale tiež samotnej EÚ,“ uzavrel Eštok.