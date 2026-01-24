Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

Šokujúce slová nového ministra: Ukrajina má nový desivý plán! TOĽKOTO Rusov chce zlikvidovať mesačne

Nový ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov
Nový ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov (Zdroj: profimedia.sk)
KYJEV - Ukrajinské vedenie otvorene naznačuje, že chce zmeniť dynamiku vojny radikálnym spôsobom. Nový minister obrany hovorí o tempe ruských strát, ktoré by podľa neho mohlo Moskvu prinútiť prehodnotiť ďalšie pokračovanie konfliktu.

Tvrdé slová krátko po nástupe do funkcie

Len krátko po nástupe do čela rezortu obrany zazneli z Kyjeva výroky, ktoré vyvolali pozornosť aj za hranicami krajiny. Nový minister obrany Mychajlo Fedorov verejne načrtol predstavu, podľa ktorej by ukrajinská armáda mala ruským silám spôsobovať až 50-tisíc strát každý mesiac. Práve takáto intenzita má podľa neho urobiť vojnu pre Rusko dlhodobo neudržateľnou.

Fedorov svoje priority predstavil počas stretnutia s novinármi. Najskôr sa zameral na vnútorné fungovanie ministerstva a armády ako celku. Podľa jeho slov musí byť riadenie postavené na jasnej zodpovednosti a merateľných výsledkoch. Ak niekto dlhodobo neprináša konkrétne výstupy, v systéme podľa neho nemá čo robiť.

„Ak dosiahneme 50-tisíc, uvidíme, čo to spraví“

Druhá časť Fedorovho vystúpenia bola omnoho ostrejšia. Minister bez diplomatických obalov vyhlásil, že cieľom ukrajinských ozbrojených síl je dosiahnuť tempo ruských strát na úrovni 50-tisíc vojakov mesačne. Ako dodal, len v predchádzajúcom mesiaci mala Ukrajina podľa jeho slov spôsobiť ruskej armáde približne 35-tisíc strát.

Zdôraznil pritom, že tieto údaje sú podľa Kyjeva podložené obrazovým materiálom. Ak by sa podarilo hranicu 50-tisíc prekročiť, výsledok by podľa Fedorova mohol výrazne ovplyvniť schopnosť Ruska pokračovať vo vojne. Upozornil, že Moskva dlhodobo narába s ľudskými zdrojmi ako so spotrebným materiálom, no problémy s jeho dopĺňaním sú už dnes čoraz viditeľnejšie. Informoval o tom denník Kyiv Independent.

Odhady strát a realita na fronte

Presné údaje o vlastných stratách zverejňujú obe strany len výnimočne. Ukrajinský generálny štáb však dlhodobo pracuje s vlastnými odhadmi, podľa ktorých celkové ruské straty od začiatku plnohodnotnej invázie vo februári 2022 presiahli 1,2 milióna vojakov. Do tohto čísla sú započítaní zabití, zranení aj nezvestní. Kyjev tvrdí, že tieto odhady sa približne zhodujú s informáciami západných spravodajských služieb.

Napriek vysokým stratám si však Rusko dokázalo udržať tlak na bojiskách najmä vďaka náboru nových zmluvných vojakov. Analytický projekt DeepState uvádza, že ruské jednotky počas roka 2025 obsadili približne 4 336 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo predstavuje menej než jedno percento rozlohy krajiny.

Ukrajina má problém s ľuďmi, riešením majú byť technológie

Ako pripomína denník Ukrajinská pravda, samotná Ukrajina zápasí s vážnymi personálnymi problémami. Fedorov už v polovici januára priznal, že úrady evidujú približne dva milióny ľudí, ktorí sa vyhýbajú mobilizácii. Ďalších 200-tisíc vojakov sa podľa neho nachádza mimo svojich jednotiek bez oficiálneho povolenia. Najkritickejšia situácia je v peších jednotkách priamo na fronte.

Minister zároveň zdôraznil, že vojenské ciele nemajú stáť len na počtoch vojakov. Dôležitú úlohu majú zohrávať technologické a asymetrické riešenia. Cieľom je podľa neho uvaliť na Rusko také náklady, ktoré nebude schopné dlhodobo znášať, a tým ho dotlačiť k mieru „prostredníctvom sily“.

Fedorov pritom nadväzuje na projekty, ktoré rozvíjal ešte ako minister digitálnej transformácie – najmä v oblasti dronov, softvéru a moderných vojenských technológií.

Blízky spolupracovník prezidenta

Ukrajinský parlament vymenoval Mychajla Fedorova za ministra obrany 14. januára. Vo funkcii nahradil Denysa Šmyhaľa, ktorý rezort viedol len niekoľko mesiacov a následne sa presunul na post ministra energetiky. Fedorov patrí medzi najbližších spolupracovníkov prezidenta Volodymyra Zelenského a dlhodobo je považovaný za jednu z hlavných tvárí technologickej modernizácie ukrajinských ozbrojených síl.

