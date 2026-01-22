Nemecký opatrovateľ odsúdený za desať vrážd možno zabil ďalších vyše 100 ľudí

BERLÍN - Viac ako 100 ďalších ľudí možno zabil nemecký opatrovateľ, ktorého vlani v novembri súd poslal za vraždu desiatich pacientov na doživotie do väzenia. S odvolaním sa na prokuratúru v západonemeckých Cáchách to dnes uviedla agentúra DPA. Muž podával pacientom smrtiace injekcie.
Vlani v novembri súd v Cáchach poslal 44-ročného muža do väzenia na doživotie za vraždu desiatich pacientov a pokus o vraždu v 27 prípadoch. Podľa prokurátora podával svojim zverencom nadmerné dávky liekov na upokojenie a proti bolesti, pretože si chcel ušetriť prácu. Prípady, ktorými sa súd vlani zaoberal, sa odohrali od decembra 2023 do mája 2024.
Podozrenia z ďalších obetí
Podľa vrchnej štátnej zástupkyne v Cáchách Katji Schlenkermannovej-pittsovej existuje podozrenie vo "výrazne viac" ako stovke prípadov, že pacienti sa stali rovnako obeťou predtým odsúdeného opatrovateľa. Ide o úmrtie pred decembrom 2023. Schlenkermannová-Pittsová zdôraznila, že ide o počiatočné poznatky vyšetrovania. Nariadené boli desiatky exhumácií.
Práca v paliatívnej starostlivosti
Muž pracoval od roku 2020 na oddelení paliatívnej starostlivosti kliniky vo Würselene na západe Nemecka. Nevyliečiteľne chorí pacienti ho podľa obžaloby "rušili", cítil sa byť "pánom nad ich životom a smrťou". Za roky práce v paliatívnej starostlivosti, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu života nevyliečiteľne chorých, sa podľa obžaloby u muža vyvinul pocit nadradenosti, ktorú prejavoval nielen v kontakte s pacientmi, ale aj so spolupracovníkmi a lekármi. Pred rokom 2020 pracoval v Kolíne nad Rýnom, kde sa teraz tiež zaoberajú podozrivými úmrtiami.
Súd označil vlani v novembri pri vynesení rozsudku zdravotníkovu vinu za obzvlášť ťažkú. To v nemeckom právnom poriadku znamená, že je prakticky vylúčené predčasné prepustenie po 15 rokoch.
Prípad Niels Högel
Nemecko má doteraz v živej pamäti prípad nemocničného ošetrovateľa Nielsa Högela, ktorý bol v júni 2019 odsúdený na doživotné väzenie za vraždu najmenej 85 pacientov. Högel, ktorý je označovaný za najväčšieho mnohonásobného vraha v dejinách povojnového Nemecka, svoje obete zabíjal v rokoch 2000 až 2005 na klinikách v severonemeckých mestách Oldenburg a Delmenhorst. Ošetrovateľ pomocou liekov ovplyvňujúcich činnosť srdca privádzal pacientov do stavu vyžadujúceho oživovanie, aby pri ich následnej záchrane mohol preukazovať svoje schopnosti. Oživiť sa mu ich ale často nepodarilo. Súdny znalec potvrdil, že obžalovaný je príčetný, aj keď vykazuje nápadné poruchy osobnosti.