Počet obetí železničnej katastrofy v Andalúzii stúpol na 45: Záchranári našli ďalšie telá

MADRID - V troskách vysokorýchlostného vlaku, ktorý sa minulý víkend v južnom Španielsku zrazil s inou vlakovou súpravou, našli záchranári vo štvrtok ďalšie dve telá. Počet obetí tohto železničného nešťastia sa tak zvýšil na 45, informovala agentúra AFP.
Hovorca záchrannej služby spresnil, že dve telá boli nájdené vo vlaku prevádzkovanom štátnou spoločnosťou Renfe. Do tohto vlaku narazila vlaková súprava súkromnej firmy Iryo, ktorá sa predtým vykoľajila na svojej koľaji a prešla na susednú trať s vlakom Renfe. „Teoreticky ide o dve osoby spomedzi 45 nezvestných nahlásených po katastrofe,“ spresnil hovorca.
Medzi nezvestnými sú tri zahraničné ženy
Medzi nezvestnými po železničnom nešťastí sú tri ženy z Maroka, Ruska a Nemecka. Ostatní nezvestní sú Španieli, uvádza sa najnovšej správe koordinačného tímu pre identifikáciu obetí. Pri nehode bolo zranených viac ako 120 ľudí, doplnila vo svojej správe AFP.
Od tragédie v Andalúzii došlo v Španielsku k viacerým železničným nehodám. Táto situácia vyvolala otázky o bezpečnosti vlakovej dopravy v Španielsku ako štvrtej najväčšej ekonomike EÚ, ktorá je zároveň obľúbenou turistickou destináciou a má druhú najväčšiu sieť vysokorýchlostných tratí na svete.
Odborári kritizujú bezpečnostné kontroly
Po týchto nehodách boli na tratiach vykonané bezpečnostné kontroly. S ich priebehom však odborári neboli spokojní a preto rušňovodiči prímestskej železničnej siete v Katalánsku - Rodalies - vo štvrtok nenastúpili do práce a premávka vlakov bola obmedzená.
Generálny tajomník odborov rušňovodičov Semaf Diego Martin Fernández pre rozhlasovú stanicu RAC 1 v súvislosti s tým uviedol, že zamestnanci železníc chcú záruky, že infraštruktúra spĺňa bezpečnostné podmienky. Upozornil zároveň na nové zosuvy pôdy na tratiach, ktoré boli príčinou tohtotýždňových nehôd vlakov. V snahe dosiahnuť splnenie svojich požiadaviek Semaf vyhlásil na 9.–11. februára celoštátny štrajk.